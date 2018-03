La Policia Local d'Altafulla té el primer simulador de tir a la demarcació de Tarragona

El sistema permet reduir de 30 a 7 dies el temps de preparació dels agents, a més d’augmentar l’eficàcia i l’eficiència de l’entrenament continuat

La Policia Local d’Altafulla s’ha convertit en el primer cos policial municipal de Tarragona en tenir un sistema de simulació de tir. Amb aquest simulador, els agents poden realitzar, per exemple, pràctiques de tir virtual per exemple en escenaris d’atracament en un carrer, en un comerç o amb pluja. Poden fer ús d’un total de 50 exercicis gràcies a aquesta eina interactiva de l’empresa Tradesegur.Aquest sistema permet «simular una situació autèntica i la conducta que l'agent ha de seguir en aquest instant, potenciant les alternatives abans d'haver d'utilitzar l'arma», en paraules del sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernàndez. El sistema de tir utilitzat és el de làser amb pistola simulada, o bé, amb cartutx làser carregat en la pròpia pistola assignada a l’agent, de manera que «pot practicar el tir intuïtiu o de defensa, amb moviment i en situacions que són el màxim reals possibles».La principal avantatge d’aquest sistema és que «esdevé un aprenentatge continuat per l’agent que sense aquest simulador no era possible», ha remarcat l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso. El batlle ha afegit que «amb el simulador reduïm de 30 a set dies el temps de preparació dels agents que fins ara s’havien de desplaçar al camp de tir de Sant Salvador, a Tarragona». Alonso ha obert la possibilitat a altres cossos policials del voltant perquè puguin practicar a les dependències de la comissaria altafullenca.Els cossos de policies locals tenen l’obligació de dur a terme dues tirades de tir a l’any, però el fet d’haver de fer-ho en dues sessions i desplaçar-se fins a Tarragona, comportava que no es poguessin fer les pràctiques policials de manera adient, pel que fa a la freqüència, i també tenint en compte que les galeries de tir no estan preparades per efectuar tir policial. Aquestes pràctiques no substitueixen, però, l’obligatorietat de les dues tirades de tir al camp d’entrenament de Tarragona.Amb el simulador, també es pot calcular el temps de reacció amb una visualització a posteriori de les zones d’impacte, amb la finalitat de prioritzar la reducció de l’agressor sense fer ús de les armes. El simulador també pot capturar espais del municipi d’Altafulla, entitats bancàries, pàrquings o llocs de grans concentracions, i aplicar la simulació a l’entorn més proper.