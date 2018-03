L'Hora del Planeta deixa monuments i llars a les fosques aquest dissabte

Una dotzena d’ajuntaments del territori s’han sumat a la iniciativa, que vol generar consciència sobre els efectes del canvi climàtic

Actualitzada 23/03/2018 a les 14:26

L’Hora del Planeta al territori

Una hora a les fosques per lluitar contra el canvi climàtic. Aquesta és la proposta que any rere any WWF fa a la ciutadania, empreses i institucions d’arreu del món amb la iniciativa l’Hora del Planeta. Aquesta ONG, que treballa per protegir el medi ambient i pal·liar els efectes del canvi climàtic, va engegar fa 11 anys a Sydney una acció reivindicativa i senzilla que consistia en apagar la il·luminació de les llars, edificis i monuments emblemàtics de la ciutat australiana, com un «gest simbòlic per a cridar l’atenció sobre la problemàtica creixent del canvi climàtic», segons expliquen des de l’organització.A dos quarts de 8 del vespre del 31 de març de 2007, Sydney tancava la il·luminació d’alguns dels punts més coneguts de la ciutat com l’Òpera o el Pont de la Badia, la ciutat quedava a les fosques i aquesta imatge feia la volta al món. Les xifres d’aquesta iniciativa també van ser destacables. En aquesta primera edició, més de 2 milions de persones van sumar-se a l’Hora del Planeta i l’estalvi d’energia durant l’hora en la qual els llums van restar tancats va ser de més de 20.000 Kwh, cosa que representa un 10,2% menys del consum d’electricitat habitual.L’impacte de la iniciativa va ser tal que l’any següent ciutats i pobles d’arreu del món va sumar-s’hi. L’any passat, en el desè aniversari d’aquesta iniciativa, milers de ciutats de 187 països van adherir-se a l’Hora del Planeta, en una edició durant la qual és van apagar més de 12.000 monuments i edificis icònics, cosa que l’ha convertit en «el moviment global més gran contra el canvi climàtic».Ara bé, més enllà de tancar els llums durant una hora, l’objectiu de WWF és promoure un estil de vida més sostenible, que fomenti el desenvolupament renovable, la conservació de boscos i mars i que lluita contra la pèrdua de la biodiversistat, especialment amenazada a causes dels fenòmens meteorològics cada cop més extrems, com sequeres, onades de calor, huracans o tifons que són conseqüència directa del canvi climàtic.Enguany, l’Hora del Planeta se celebrarà aquest dissabte 24 de març, entre dos quarts de 9 i dos quarts de 10 del vespre. Al territori, són diversos els ajuntaments que s’han sumat a la iniciativa. Tarragona apagarà la il·luminació de la capçalera del Circ i del tram de la muralla de la Via de l’Imperi Romà. El Consistori de Reus, per la seva banda, apagarà el campanar de la Prioral. Valls deixarà a les fosques el Monument dels Xiquets així com la façana i campanar de l’església de Sant Joan. La façana fluvial de Tortosa i el Castell de la Suda també clouran els seus llums dissabte, de la mateixa manera que ho faran la plaça de la Quartera, la parròquia de Santa Maria i el Celler Cooperatiu de Falset. A l’Espluga de Francolí, s’apagaran els llums de les esglésies, la Casa de la Vila, el Museu de la Vida Rural, les fonts, el Celler Cooperatiu i diverses places. Salou, per la seva banda, tancarà la il·luminació del Complex Municipal, del Jardí Botànica, la Masia Catalana, diversos centres cívics i dels monuments al Pescador, del Rei Jaume I i de la Font Lluminosa. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també hi participarà apagant la llum dels edificis municipals de Ca la Torre i de l'hospital gòtic. I en el cas del Vendrell, s'apagarà la il·luminació exterior del campanar de l'Esglèsia.Altres municipis de la província que s’hi han adherit enguany són Mont-roig, Vespella de Gaià, Móra d’Ebre, Ginestar, Tivissa, el Molar.Aquesta iniciativa, però, no és únicament institucional, sinó social i per això qualsevol ciutadà que vulgui sumar-s’hi, només caldrà que faci un gest senzill: que premi els interruptors de casa seva i que durant una hora gaudeixi de la foscor.