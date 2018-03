Èxit en la convocatòria de Mercadona per informar sobre les seves vacants per estiu

La sessió era informativa i per apuntar-s'hi s'ha de fer a través de la web

Actualitzada 23/03/2018 a les 19:24

Més de quatre-centes persones han passat per l'estand que Mercadona ha instal·lat davant de l'establiment que té a Port Halley a Vila-seca, per informar-se sobre les vacants que ofereix l'empresa per aquest estiu.Des de les deu del matí i fins les sis de la tarda, han anat passant els interessats de forma escalonada. Allí, els esperaven diverses hostesses per explicar-los les vacants per la campanya estiuenca.La sessió només era informativa, ja que la Llei de Protecció de Dades no els permet recopil·lar currículums, segons han informat fonts de recursos humans de Mercadona. Les hostesses els han explicat les ofertes que hi ha per als diferents establiments de la Costa Daurada i que per apuntar-s'hi ho han de fer a través de la web corporativa. Des de l'empresa, preveuen que entre els mesos d'abril i maig ja tindran els candidats definitius.Els interessats podran formar part del l'equip de treballadors de les botigues que hi ha a Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou, Cambrils, Altafulla, Creixell, Montblanc, Valls, Calafell, Coma-Ruga y el Vendrell.Per la campanya estiuenca, es busquen candidats amb estudis mínims d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tinguin disponibilitat per treballar de dilluns a dissabte durant els períodes vacacionals. L'empresa ofereix un contracte temporal a jornada completa o bé parcial i el sou és de 1.321 euros bruts per a la jornada completa.