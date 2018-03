Els esdeveniments esportius ompliran els hotels a la Costa Daurada per Setmana Santa

Les cases rurals de les Terres de l'Ebre només assoliran l'ocupació total durant el cap de setmana llarg de Pasqua

Actualitzada 23/03/2018 a les 08:52

Dualitat en l'ocupació a l'Ebre

Els esdeveniments esportius, que atreuen més de 20.000 nens i joves a la Costa Daurada per Setmana Santa, són el principal motor de l'ocupació turística a la zona que es preveu que superi el 85%. Amb un 65% dels establiments oberts -una xifra habitual quan la Setmana Santa cau aviat-, no es descarta fregar la plena ocupació si el temps acompanya i s'alleugereix la competència dels destins d'esquí i de muntanya que, amb el darrer temporal de fred, encara tindran tirada. Els càmpings de la demarcació ompliran al 100% els bungalows, tot i que l'ocupació encara serà baixa a les parcel·les. La neu al Pirineu i la Setmana Santa a finals de març tampoc afavoreix els allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre. Només preveuen omplir durant el cap de setmana –entre dijous i dilluns- de Pasqua. La primera part de la setmana l'ocupació es pot situar entre un 50 i un 80% al delta de l'Ebre i pràcticament nul·la a les planes interiors.L'arribada aviat, al mes de març, de la Setmana Santa no sol ser molt celebrada entre els hotelers de la Costa Daurada, però com ha apuntat a l'ACN Eduard Farriol, president de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), l'ocupació no dependrà tant aquest any de les dates. Ho farà de l'aposta clara i, al seu parer, encertada, que s'ha fet per desvincular la destinació turística de Salou i la Costa Daurada del festival Saloufest -un certamen que atreia durant tres setmanes milers d'estudiants britànics-, i apostar per un turisme esportiu que està funcionant «força bé».Per segona temporada consecutiva, la Costa Daurada acollirà més de 20.000 esportistes, la majoria joves i nens, que participaran als campionats Mare Nostrum de futbol -amb una participació de 220 equips-, el «mundialet» de futbol de Cambrils -amb més de 500 equips-, les competicions de bàsquet de Tarragona, un torneig de voleibol de platja o els balls de Salou i Cambrils, entre d'altres. «Amb tot això, l'ocupació és òptima. Són 20.000 esportistes, tots ells acompanyats perquè són nens i venen amb tota la família», ha destacat Farriol.El president de la FEHT ha insistit que el sector no troba gens a faltar el Saloufest. «És el millor que hem pogut fer. Entenc que hi ha gent que no hi estarà d'acord, però com a destinació turística, el Saloufest era nefast», ha defensat. «Evidentment a un bar de nit li feia més favor el Saloufest que els 20.000 nens que venen a fer esports, però com a destinació turística hem d'estar molt satisfets de l'acord al qual es va arribar», ha afegit.Amb les reserves ja al 85% de l'ocupació i el pronòstic de superar de llarg el 90% si els temps acompanya, Farriol fa una bona valoració de les previsions d'aquesta Setmana Santa. «Amb la neu que segueix, Mundo Sènior que enguany ha baixat, i donada la situació i les dates que estem, és una ocupació de la qual no ens en podem queixar, està bé», ha apuntat el responsable de FEHT. El perfil del client és el turista de proximitat -de Catalunya i la resta de l'Estat, sobretot de l'Aragó i el País Basc-, però amb força presència ja de turisme francès. Els visitants de la resta d'Europa encara es faran esperar, ja que les rutes dels touroperadors no han començat la campanya -ho solen fer a mitjans d'abril-.A les Terres de l'Ebre, la dualitat s'ha establert com la tònica habitual de l'ocupació turística als allotjaments rurals durant les vacances de Setmana Santa: tant per la desigualtat en el repartiment temporal com territorial de la demanda. Els allotjaments integrats en l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre) tornaran a omplir durant l'última part de la Setmana Santa, entre dijous i dilluns, amb un 98% d'ocupació en aquests moments. Per contra, el nivell de reserves és força inferior durant la primera part del període festiu, des d'aquest cap de setmana i fins dimecres, amb un 30% de mitjana. «No canvia res: tenim molta demanda els dies de festa: s'omplirà el Pirineu i l'Ebre. Però els altres dies és més minoritari, no hi ha tanta demanda», constata Juanjo Bel, portaveu d'Aturebre, qui no descarta que els primers dies siguin encara «més fluixos que l'any passat». En aquest cas, a més, amb diferències notòries segons la ubicació: mentre les cases que se situen dins del delta de l'Ebre poden situar-se entre el 50 i el 80% -plenes en alguns casos-, les de la plana interior del Baix Ebre i el Montsià encara no han tancat pràcticament reserves per al primer tram de setmana santa.Altres factors ja coneguts, a més, faran que aquesta dualitat sigui encara més accentuada enguany, seguint la línia marcada de temporades anteriors. D'una banda, pel fet que el període festiu arriba aviat, principalment dins del mes de març, però sobretot perquè les nevades dels últims dies i setmanes poden acabar decantant molt dels potencials visitants cap a una destinació de muntanya per a la pràctica de l'esquí. Els principals clients d'aquest tipus d'allotjaments continuaran sent famílies i grups d'amics residents a Catalunya. Molt pocs vinguts de fora.Segons Bel, les xifres de previsions per aquesta Setmana Santa dibuixen una tendència a un major «estancament», fins i tot a una caiguda de l'ocupació durant els últims temps. «L'hivern ha estat dolent: excepte el pont de desembre i Cap d'Any, la resta ha estat molt dolent», apunta. Uns precedents que no permeten encara veure la pròxima temporada d'estiu amb optimisme. «No hi ha massa alegria. Encara no hi ha reserves per a l'estiu», tanca.