El grup Roba Estesa estrena el seu disc 'Desglaç'

El grup presentarà el seu nou àlbum properament a Reus, Miravet i Valls

Actualitzada 23/03/2018 a les 16:56

Després de l'èxit de disc Descalces i amb de més de cent concerts realitzats, el grup femení del Camp de Tarragona Roba Estesa torna amb Desglaç.Amb el nou àlbum, el grup vol articular una lluita a gran escala i explicitar el poder d’una col·lectivitat.Les artistes ja van donar a conèixer alguns singles abans del llançament del disc com Sense por, Governar-nos o La nit és nostra que promet ser la protagonista de Desglaç. Una cançó amb dos punts de vista reivindicatius: la protecció i llibertat de la dona en espais nocturns i el paper de la dona en el món laboral.El segon disc de Roba Estesa compta amb 12 temes, disponibles per a escoltar a plataformes com Spotify i per a descàrrega a Amazon o a través del web oficial del grup.El disc ha estat gravat a Bucbonera Studios amb Tomàs Robisco i la masterizació s’ha dut a terme a Londres, a Abbey Road Studios amb Alex Wharton.Roba Estesa portarà el seu últim treball en una gira de presentació. Les artistes estaran a les Barraques de Reus, al Mirarock de Miravet i al Festival Bioritme de Valls.