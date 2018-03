El PP de Cambrils vol implicar el PSC i Cs en una alternativa de govern municipal

Considera que els socialistes «no poden estar còmodes amb certes actituds dels seus socis de govern»

Actualitzada 23/03/2018 a les 16:31

El Partit Popular de Cambrils ha anunciat durant la sessió plenària d'aquest divendres, a través del seu portaveu municipal, David Chatelain, la intenció d'iniciar converses per estudiar la viabilitat de plantejar alternatives de govern. Aquestes alternatives, segons afirma Chatelain, no exclouen la presentació d'una moció de censura.Segons els populars, aquesta és una decisió originada en la necessitat de què «l'administració municipal respecti el principi de neutralitat que està clarament en risc amb el Govern d'ERC».Actualment, l'equip de govern cambrilenc està integrat per Esquerra Republicana, que estenten l'alcaldia, l'antiga Convergència i pel Partit dels Socialistes.Aquests últims són l'objectiu principal dels populars a l'hora d'intentar una alternativa. Segons el regidor del PP, «el PSC no pot estar còmode amb certes actituds dels seus socis de govern, ni amb les constants peticions de trencament del govern per part del CDR de Cambrils».Però amb els tres regidors del PSC, els dos del PP no són suficients per articular cap alternativa de govern. Per això, els populars reclamen la implicació de Cs, cal que «Ciutadans es mulli i decideixi si vol continuar jugant a quedar bé o acceptar responsabilitats de govern».De la mateixa manera, també es buscarà la complicitat dels regidors no adscrits, que a Cambrils en són quatre i es tindrà converses amb el partit d'Oliver Klein, NMC.