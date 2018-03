Detingut després de robar la mateixa casa de Valls dos dies consecutius

Va accedir les dues ocasions pel mateix lloc a l'habitatge i el segon dia es va endur un ordinador portàtil

Actualitzada 23/03/2018 a les 10:05

Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Valls van detenir dimarts passat un home de 32 anys, de nacionalitat espanyola i veí del municipi, com a presumpte autor de dos robatoris amb força.Els fets van tenir lloc els dies 1 i 2 de gener d'enguany. Un veí de la localitat va denunciar que havia patit dos robatoris en dos dies consecutius. Segons la víctima, i tal com també van poder comprovar els agents, el lladre va accedir a l'immoble trencant el vidre d'una finestra.Entre els dos robatoris, el lladre va sostraure dos ordinadors portàtils, una impressora i una videocàmera. Durant el segon robatori, el lladre es va endur un dels ordinadors portàtils que no havia sostret el primer dia.Després de les investigacions, els mossos van poder identificar el presumpte autor i, a més, també van poder determinar que els dos robatoris els havia comès la mateixa persona. El presumpte autor va accedir els dos dies pel mateix lloc tot i que el propietari havia arreglat l'accés trencat en el primer robatori.El detingut, que acumula, amb aquesta quatre, detencions per robatoris amb força, va passar dimecres a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Valls i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.