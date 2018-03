Cambrils busca policies locals per la temporada turística

Les sol·licituds es poden presentar del 23 de març i fins el 12 d’abril

L’Ajuntament de Cambrils ha obert una convocatòria mitjançant oposició lliure per crear una borsa d’agents interins de la Policia Local per cobrir les places de reforç de la temporada turística i altres necessitats que puguin sorgir. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds per participar al procés de selecció a partir del 23 de març i fins el 12 d’abril.La convocatòria es deu a la necessitat d’incorporació d’efectius interins abans del període més fort de la campanya turística, tenint en compte que durant els mesos de juliol i agost el nombre d’habitants i vehicles de Cambrils es multiplica per tres. La nova borsa tindrà una vigència de tres anys i substituirà l’anterior borsa, creada el 2015, i que ja s’havia esgotat.El procés de selecció, que es preveu durant el mes de maig, tindrà tres fases: oposició, formació i pràctiques. L’oposició inclourà tres proves. La primera serà una prova de coneixements del municipi i proves aptitud i personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. La segona serà una prova física i serà similar a les dels Mossos amb la incorporació de la natació per les característiques del municipi. Consistirà en un circuit d’agilitat, un exercici de pressió sobre banc, una cursa de llançadora i la prova de natació. La tercera prova serà la de coneixements de llengua catalana, de la qual quedaran exempts els participants que acreditin el certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.Les persones aspirants que vagin superant les diferents proves per cobrir les places hauran de realitzar un curs de 120 hores de formació d’Agents de Municipis Turístics, abans d’incorporar-se a la Policia Local de Cambrils com agents interins.Els agents interins a Cambrils són destinats sobretot a millorar l’atenció al ciutadà i la prevenció de les infraccions. Se’ls destina habitualment al Grup de Reforç, d’Atenció i de Proximitat (GRAP), per tal de prestar serveis de patrullatge a peu en la zona del Port de Cambrils, zones comercials i passeigs marítims; i a la Unitat de Patrulla de Costes, en les hores de màxima confluència i presència de banyistes.