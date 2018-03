Cambrils amplia les zones d'estacionament regulat durant Setmana Santa

S’activaran o canviaran d’horari les mateixes zones blaves i taronges que l’any passat del 24 de març al 2 d’abril

Zones regulades que canvien d’horari

Zones regulades que s’activen

Les zones blaves i taronges de Cambrils situades a les zones amb més intensitat de trànsit durant la Setmana Santa s’activaran o canviaran d’horari del 24 de març al 2 d’abril. L’objectiu és augmentar la rotació dels vehicles aparcats en les àrees de major intensitat i oferir més disponibilitat de places al llarg del dia.Durant les vacances de Setmana Santa augmenta la necessitat d’aparcament i els serveis relacionats a causa de l’increment de desplaçaments i els canvis dels comportaments de mobilitat.Les zones del port passen a estar actives de dilluns a diumenge de 10 a 13 h i de 17 a 20 h són: Països Catalans, Robert Gerhard, Eduard Toldrà, Pau Casals, Roger de Flor, Joan Sebastián Elcano, Ramón Llull, Rb. Jaume I, pl. Aragó, Barques.Les zones que s’activen per Setmana Santa de dilluns a diumenge de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores són: Horta de Sta. Maria (zona taronja), Pg. St. Joan Baptista de la Salle, Parc del Pescador, c. Galceran Marquet, Rambla del Regueral (sud) i Av. Diputació (zona blava tocant a Salou, incloent c. Camí Mas d'en Gran i c. Camí de Mas Clariana).