«He posat la consciència personal per sobre del partit»

Ha deixat la primera tinença d’alcaldia per haver trencat la disciplina de vot

Actualitzada 21/03/2018 a les 19:49

— En el darrer ple municipal (15 de març) vaig trencar la disciplina de partit en abstenir-me en la votació de la moció presentada per ERC, PDeCAT i Unió i AGB perquè es col·loqui a la façana de l’edifici consistorial una pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics».— Prèviament, se’m va comunicar quina era la disciplina de partit. Vaig demanar llibertat de vot, no em va ser permès i vaig posar la consciència personal per sobre de la consigna. No cal que ningú m’ho digui. Sé que he trencat la disciplina i que, per tant, no puc ser el màxim representant socialista del consistori torrenc. En tot cas, mantinc les regidories d’Educació i Turisme, que tenen un ritme molt bo i encara queden moltes coses per fer.— Sóc socialista i en un 80% estic d’acord amb el PSC, però hi ha discrepàncies. He tingut familiars empresonats i defenso que la presó preventiva és una injustícia.— Crec que s’està utilitzant malament aquest concepte. Presos polítics n’hi ha en una dictadura, quan es prohibeix pensar diferent, però actualment no crec que s’estigui produint aquesta situació. El que sí que hi ha és una persecució ferotge per part de l’espanyolisme més ranci contra l’independentisme. A més, se’ls acusa de rebel·lió, quan en realitat no hi va haver sang. En tot cas hi ha hagut desobediència, però això no és motiu per empresonar.— D’una banda, pel que he comentat, no crec que hi hagi presos polítics, i de l’altra, perquè els partits independentistes tenen tot el dret de reivindicar l’alliberament dels seus companys. Se’ls ha de tenir en consideració. Una altra cosa és si un hi està d’acord o no. En el meu cas, considero un error com s’ha postulat el procés.— En el pacte d’inici de legislatura consta que aquest càrrec és per al PSC, així que confio que recaigui a Vale Pino.