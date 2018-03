El Govern considera vigent el concurs de les llicències de joc del CRT

Aturem BCN World ha registrat una petició al Departament d'Economia per verificar si aquest ha caducat

Actualitzada 22/03/2018 a les 18:02

La Plataforma Aturem BCN World ha registrat una petició al Departament d'Economia sobre la caducitat del concurs de llicències de joc que hi ha obert. Segons ha publicat La Directa i ha confirmat la plataforma a l'ACN, l'organització considera que el termini per resoldre definitivament el concurs ha caducat. En canvi, fonts d'Economia consultades per l'ACN han explicat que el concurs segueix el seu procediment ordinari d'acord amb les bases fixades i publicades al DOGC i que, d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu, quan una de les parts demana una pròrroga «es congelen» els terminis. Així, l'adjudicació de llicències per al Hard Rock continua la seva tramitació. El portaveu d'Aturem BCN World, Joan Pons, ha explicat que els sorprèn que «d'entrada» es digués «que això estava dat i beneït i després la tramitació quedés congelada».Aturem BCN World argumenta que les bases del concurs es van publicar el 2015 i que, per tant, consideren que es regeixen per la Llei del 30/92 i no la del 39/2015, que entraria en vigor, segons ells, el 2016. Des del Departament d'Economia apunten que la Llei de Procediment Administratiu del 1992 està caducada i que la que està en vigor és la del 2015, que és la llei s'aplica de manera supletòria en cas que no hi hagi una regulació especifica, i en aquest cas hi ha el reglament dels casinos de joc, del 2001. Així, Pons ha demanat a Economia que «doni resposta» a la petició que van registrar a principis d'aquesta setmana amb una justificació jurídica, si consideren que la normativa d'aplicació és una altra.Es dona la circumstància que Hard Rock va demanar més temps per respondre al Govern atesa la complexitat del concurs. Això ha fet que els terminis del procediment es mantinguin «congelats» tal com permet la Llei de procediment administratiu. Quan s'arribi al final del concurs, llavors es publicarà degudament al DOGC.