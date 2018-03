El forn de Mont-ral obre portes a Prades

Divendres 23 de març els forners de Mont-ral inauguraran una botiga a la Vila vermella

Aquest pròxim divendres, 23 de març, el poble de Prades tindrà un nou forn de pa. Els forners de Mont-ral han decidit obrir una botiga on vendran els seus ja famosos productes, encapçalats per les magdalenes artesanes. D’aquesta manera la propietària del forn, Lorda Ruiz, fa realitat un somni que ve de llarg: «fa molts anys que vaig al mercat de Prades a vendre, i la meva il·lusió sempre havia estat muntar una botiga al poble. Ara s’ha donat l’ocasió, perquè hi havia dos forners però un es va jubilar l’any passat».La botiga es troba al carrer Arc del Ponus número 2, cantonada Muralla. De moment obriran dos cops entre setmana, i de divendres a diumenge. A més de les magdalenes, hi despatxaran tota la gamma de productes que serveixen habitualment, com ara el pa, els croissants i les coques. L’obrador seguirà estant a Mont-ral, i en funció de com evolucioni la demanda aniran adaptant els dies d’apertura.Aquesta setmana i com a sorpresa d’inauguració, han elaborat una sèrie de figures de xocolata amb la forma de la famosa font de Prades, una proposta que vol ser un reconeixement a un poble que, tal com explica la Lorda, els espera amb els braços oberts: «estem molt agraïts a la gent de Prades, fa molts anys que hi vaig a vendre i em sento molt del poble. Quan es va saber que volíem obrir la botiga la gent ens telefonava per dir-nos on hi havia locals disponibles. Aquesta figura representa el poble».El Forn de pa de Mont-ral és un negoci familiar que va iniciar la seva activitat a principis dels anys 80 de la mà dels pares de la Lorda, en Diego Ruiz i la Rosa Catalán. «Quan van començar van ser molt valents, perquè a Mont-ral no hi havia res, però van decidir començar l’aventura», explica l’actual fornera. Ella es va sumar al projecte ara fa vint anys, però de ben petita sempre havia volgut fer aquest ofici. Al cap de poc va esclatar el que llavors es va conèixer com ‘La guerra del pa’, i la Lorda hi va veure una nova oportunitat de negoci: «vaig pensar que calia apostar per un pa de més qualitat, fent servir llevat mare, espelta... Ara tothom fa servir farina d’espelta, però nosaltres fa més de vint anys que hi treballem. També va ser el moment d’innovar, apostar per productes que no feia l’altra gent». Entre aquests productes en sobresurten molt especialment les magdalenes, de les quals n’elaboren més de trenta varietats i que han fet famós l’obrador de Mont-ral. «La gent em diu que les magdalenes són famoses, i jo em quedo una mica parada. No tenen més secret que fer servir productes de molta qualitat, el forn, que utilitza com a combustible la clofolla d’avellana, i la voluntat d’oferir sempre un producte de primera qualitat, no donar res que jo no em menjaria. Després, també escoltem molt a la gent, i tenim un gran equip. Si transmets les ganes de fer les coses bé, penso que tot es contagia. És un cúmul de coses, que fan que tot surti bé», conclou la Lorda.