Començen els treballs d'arranjament de la platja d'Altafulla

Es tracta de feines de neteja i anivellament de la sorra malmesa pels darrers temporals

Actualitzada 22/03/2018 a les 15:29

L’Ajuntament d’Altafulla ha començat aquest matí els treballs d’anivellament de la sorra a la platja d’Altafulla. Ho ha fet amb la previsió de l’arribada de la Setmana Santa perquè vilatans i visitants puguin gaudir d’aquest entorn en les millors condicions possibles. Es tracta de treballs de neteja, arranjament i anivellament de la sorra, malmesa pels darrers temporals de mar.El consistori, tal com va avançar fa setmanes durant la visita del subdelegat del govern de l’Estat a Tarragona, Jordi Sierra, s’ha esperat fins al darrer moment per efectuar aquesta actuació, tenint en compte que encara ens trobem en període de possibles episodis de llevantades. Aquests treballs, a banda de la neteja i l’arranjament al passeig de Botigues de Mar, serveix per descongestionar el canal de la Rasa, que limita a l’entorn de la plaça Consolat de Mar.Cal recordar que, no serà fins a finals de maig, que la Direcció General de la Costa, torni a efectuar treballs de reposició de sorra perquè la platja d’Altafulla estigui en les millors condicions abans que el 23 de juny es disputi la prova del triatló dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.