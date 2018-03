Cau una banda dedicada al tràfic internacional de haixix i marihuana amb vincles a Tarragona

Hi ha 26 detinguts i s’han registrat 15 immobles a Tarragona, Barcelona i Girona on s’han localitzat 2.237 plantes de marihuana i armes de foc

La droga es fabricava en laboratoris propis a grans xalets

Cinc camions amb droga interceptats i registre a 15 immobles

La Policia Nacional, en una operació conjunta amb el Departament de Policia Criminal dela República de Sèrbia, el Servei de Duanes de la Antena de Toulousse (Francia) i la Guarda de Finanza italiana, ha desarticulat una organització serbia-bòsnia dedicada al tràfic internacional de haixix i marihuana. El grup criminal estava establert a Catalunya i tenia vincles amb Tarragona. En l’operació, s’han detingut 26 persones, entre ells dos membres dels Pink Panthers buscats internacionalment. Els agents han registrat 15 habitatges a Tarragona, Barcelona i Girona, on es van localitzat 2.237 plantes de marihuana, 80 quilos de cabdells, dos armes de foc, més de 58.000 euros en efectiu i cinc vehicles .Les primeres investigacions es van iniciar l’agost del 2017, quan la Fiscalia contra el Crim Organitzat de la República Sèrbia va informar als investigadors que un grup criminal dedicat al tràfic internacional de drogues s’havia establert a Catalunya. L’organització tenia laboratoris distribuïts per tota Europa per elaborar la droga i, després d’interceptar dos camions que portaven marihuana amb destí Alemanya i Itàlia, els agents van sospitar que podien comptar amb una estructura similar a Espanya.Un cop avançada la investigació, els agents van identificar als membres d’aquesta organització, entre ells antics membres del grup criminal dels Balcans Pink Panthers buscats internacionalment. La droga era transportada per carretera a diversos països europeus a través de transportistes que ocultaven la marihuana entre la mercaderia legal.Els agents van localitzar dos immobles, a Barcelona i Pineda de Mar, ubicats estratègicament per emmagatzemar i traslladar la droga fins als camions en estar a prop de l’AP-7 en direcció a la frontera franco espanyola, on es produïda el transvasament en gasolineres i àrees d’estacionament de camions. Per transportar la droga fins als camions, s’utilitzava el vehicle del principal investigat o vehicles llogats.La substància estupefaent era elaborada en els seus propis laboratoris, situats en xalets de grans dimensions. El grup llogava els habitatges en zones aïllades per evitar el control policial i cometia frau de fluid elèctric per mantenir les plantacions. Els habitatges els controlaven dos o més membres del grup portats de Sèrbia que es dedicaven al cultiu, recol·lecció i envasat de la collita. Alhora, eren vigilats per responsables de l’organització establerts a la Pineda de Mar, on havien llogat una casa en la qual s’allotjaven els treballadors dels laboratoris.El passat mes de febrer la policia va interceptar dos camions amb destí Itàlia y Suècia que transportaven droga. Prèviament, els mesos de maig, juliol i novembre, s’havien interceptat tres altres camions, dos a França i un a La Jonquera, amb destí a França i Itàlia. En el total dels cinc camions, es van intervenir 250 quilos de marihuana i 50 quilos d’haixix.Finalment, els agents van detenir 26 membres de la organització i van procedir a fer entrades i registres a 15 immobles de Tarragona, Barcelona i Girona, on es van trobar cinc laboratoris de producció de marihuana amb connexions il·legals a la llum. Es van intervenir 2.237 plantes, més de 85 quilos de marihuana en cabdells, 70 grams de haixix, dos armes de foc, 58.000 euros en efectiu, cinc vehicles i documentació de Lituània, Bulgària, Croàcia i Sèrbia.