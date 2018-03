El vehicle pesant ha patit una sortida de via sense que hi hagi hagut ferits

Actualitzada 21/03/2018 a les 09:06

La carretera N-240 al seu pas per l'Espluga de Francolí pateix afectacions, el matí d'aquest dimecres 21 de març, a causa d'un camió accidentat. Concretament, hi ha un carril tallat i es produeixen retencions en ambdós sentits de la marxa, segons informa el Servei Català de Trànsit.L'accident s'ha produït quan faltaven 20 minuts per les 9 del matí al punt quilomètric 40 de la N-240, al seu pas per l'Espluga de Francolí. En aquest punt un camió ha patit una sortida de via sense que hi hagi hagut cap ferit. A conseqüència del sinistre, s'està donant pas alternatiu als vehicles que circulen per aquest tram de la carretera i es produeixen retencions de mig quilòmetre en ambdós sentits de la marxa.