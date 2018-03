Salou busca animadors de lleure

No es necessita experiència mínima

Actualitzada 21/03/2018 a les 16:58

Salou és una de les destinacions més turístiques de la Costa Daurada i un dels municipis que dóna més feina als ciutadans del territori durant la temporada d'estiu. Per la nova campanya, l'empresa Geiemes 2017 S.L. ha publicat una oferta laboral, on es busquen 30 animadors turístics.La feina oferida consisteix en realitzar activitats esportives i socioculturals per a adults i nens als hotels familiars amb turisme nacional i internacional. El contracte serà indefinit i a jornada completa.Per a l'oferta no es necessita experiència mínima, tot i que si que es demana un bon nivell d'anglès i altres idiomes. També es valorarà tenir nocions de ball i activitats esportives.Les persones interessades s'hauran d'incriure a l'oferta publicada a Infojobs