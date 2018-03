PortAventura rectifica: els concursants d'OT seran a la presentació

A mitja tarda havien anunciat la seva absència però, finalment, arribaran en dos grups

Actualitzada 21/03/2018 a les 19:55

PortAventura ha rectificat sobre la participació dels concursants d'Operación Triunfo a l'acte d'inauguració de la temporada del parc del proper divendres. Després d'haver afirmat que cap dels cantants estarien a l'acte d'apertura per «problemes d'última hora», PortAventura ha confirmat que aquests arribaran en dues tongades per «temes d'agenda».Per tant, vuit dels concursants si que hi seran al photocall i a l'acte d'inauguració. Aquests seran Ricky, Thalia, Juan Antonio, Mireya, Marina, Nerea, Mimi y Raoul. Mentre que la resta, arribaran després. Així, Cepeda, Agonay, Ana Guerra, Miriam Rodríguez i Roi vindran més tard per disfrutar de les instal·lacions parc.També hi seran Santi Millán, Pablo Puyol, Mireia Canalda, Ares Teixidó o Aina Cerdà.