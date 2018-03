Santi Millán, Pablo Puyol, Mireia Canalda, Ares Teixidó o Aina Cerdà estan confirmats

Actualitzada 21/03/2018 a les 18:38

PortAventura ha confirmat aquesta tarda que finalment «per problemes d'última hora» els concursants d'Operación Triunfo no estaran presents a l'acte d’apertura de la temporada del parc temàtic, que serà el divendres 23 de març.Des d'un inici, tots els concursants d'OT hi anaven, a excepció d’Amaia i Alfred que es troben amb els preparatius d'Eurovisión 2018.No obstant, sí que hi seran Santi Millán, Pablo Puyol, Mireia Canalda, Ares Teixidó o Aina Cerdà. Aquests, el matí del proper divendres, seran els protagonistes d'un photocall i gaudiran de l’inici de la temporada 2018 de PortAventura World.