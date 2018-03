Tot i que els valors trobats del bacteri no eren perjudicials per a la salut es va fer el xoc tèrmic per eliminar-lo

La detecció de valors alterats a les dutxes d'un dels vestuaris de la piscina del Pavelló Municipal de Salou en un control sanitari va obligar a tancar les instal·lacions durant tres dies la setmana passada. Les mostres es van recollir durant una inspecció sanitària de tècnics dels Jocs Mediterranis 2018. El control va detectar traces de legionel·losi en nivells que no suposaven cap risc per a la Salut, segons han confirmat des de l'Ajuntament de Salou. Per prevenció, es van tancar al públic les instal·lacions de la piscina i es va sotmetre la xarxa sanitària a un xoc tèrmic, un tractament que consisteix a clorar el circuit d'aigua calenta per erradicar completament la presència del bacteri. La piscina va estar tancada durant tres dies.