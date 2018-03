Granados: «Ha faltat unió a l'hora d'exigir a l'Estat que compleixi amb els compromisos ferroviaris del territori»

L'alcalde ha comparegut a l'acte sobre el 'Nou esquema ferroviari al Camp' a la Cambra de Reus

Actualitzada 21/03/2018 a les 19:49

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha assegurat que «la demarcació ha patit l’oblit del govern de l’Estat en matèria ferroviària, i per això se l’ha de senyalar com responsable de l’actual desgavell donat que és qui té les competències i qui ha incomplert l’execució dels projectes previstos en el Corredor».Així ha començat la seva intervenció l’alcalde, en l’acte que ha tingut lloc a la Cambra de Comerç de Reus sobre el Nou esquema ferroviari al Camp, organitzat per aquesta institució i la Fundació cercle d’Infraestructures. L’alcalde ha qualificat «d’incompliments greus» i de «falta de sensibilitat amb les necessitats del territori» la política ferroviària del govern de l’Estat, que ni tan sols ha executat dues obres fonamentals com «l’estació central de l’aeroport de Reus i la seva connexió amb ampla europeu cap al sud amb línia d’alta velocitat fins a Castelló», ha remarcat. En aquest sentit ha dit que «el Camp i Salou han de continuar reivindicant les infraestructures compromeses per l’Estat i la seva total connexió amb l’ampla internacional, perquè no podem permetre que la una àrea de més de 350.000 persones i la principal destinació turística de la Costa Daurada, amb un potencial de 800.000 passatgers l’any, no tinguin encara tots els projectes ferroviaris executats, quan estem a punt d’inaugurar el Corredor Mediterrani». Entre els projectes que esmentava l’alcalde pels quals es reclama celeritat, hi ha també la nova estació de Salou-PortAventura, el ramal de doble ampla de via que l’ha de connectar amb el Corredor, i el projecte de desmantellament de les actuals instal·lacions ferroviàries un cop desafectat el traçat de Salou a Hospitalet i Vandellós.L’alcalde completava la seva intervenció dient que «la potencialitat turística de Salou fa imprescindible que la circulació ferroviària arribi amb garanties de suficiència i qualitat», i que el desmantellament de les vies «és urgent i necessari, ja que és una reivindicació històrica de Salou que permet una millor vertebració urbana des del punt de vista de la mobilitat, eliminant definitivament una barrera arquitectònica; i ens permet desenvolupar el projecte d’Eix Cívic, que és una avinguda tipus bulevard a la zona urbana alliberada de les vies, que ja incorpora un espai per a la implantació d’un tren tram que serviria per recosir el territori del Camp amb un transport públic sostenible i de proximitat».A l’acte també hi ha participat els presidents de les entitats organitzadores, Pere Macías i Isaac Sanromà; i els alcaldes de Mont-roig del Camp, Cambrils, i l’Hospitalet i Vandellós.