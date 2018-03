Els pagesos demanen que l'ACA destini les escasses reserves d'aigua de Siurana i Riudecanyes a l'agricultura

El sindicat UP alerta del risc que suposen les actuals restriccions per al sector en plena campanya de reg

Actualitzada 21/03/2018 a les 13:33

El sindicat agrari Unió de Pagesos ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que els escassos recursos dels embassaments de Siurana i Riudecanyes es destinin només a l'agricultura per garantir l'actual campanya de reg. Des d'UP alerten del «perill» que les actuals restriccions suposen per al sector. Actualment La reserva conjunta dels dos embassaments és del 16,52%, uns 17,7 hectòmetres cúbics. Riudecanyes se situa al 21,24% de capacitat (1,13 hectòmetres cúbics dels 5,3 totals) i Siurana al 14,8% de capacitat (1,8 hectòmetres cúbics dels 12,43 totals). La proposta d'UP és que l'abastiment d'aigua per a ús de boca es faci per altres vies, com pot ser el Consorci d'Aigua de Tarragona (CAT), i tal com s'hauria compromès l'ACA en una reunió que van mantenir el passat 7 de març amb responsables del sindicat agrari.En la reunió, UP també va fer una proposta a llarg termini per afrontar situacions com l'actual, com pot ser la implantació del reg de suport al Priorat, concretament a la conca de l'embassament de Siurana, per garantir les collites davant escenaris futurs de sequera u escassedat de pluja. També van plantejar la creació d'un espai de debat sobre la gestió dels recursos hídrics en l'àmbit de Siurana i Riudecanyes per fer front a les necessitats dels diferents usos i per garantir els cabals ecològics vigents.El sector de l'avellana serà un dels més perjudicats si no plou aquesta primavera perquè les reserves d'aigua són escasses i no es descarta que hagin d'escurçar la campanya de reg, que sol ser d'unes 12 setmanes aproximadament. Com ha apuntat Josep Montané, coordinador territorial del Priorat d'Unió de Pagesos, es fa una petició, en concret a les poblacions de Reus, Vila-seca, Riudoms i Riudecanyes, perquè renunciïn a la dotació d'aigua que tenen assignada d'aquests pantans i recorrin per abastir l'aigua d'ús de boca, a través de l'assignació que tenen del minitransvasament de l'Ebre del CAT. «Ens farien un gran favor», ha dit Montané.