Els Mossos realitzen una macrooperació policial a Riudecanyes

El dispositiu està relacionat amb una qüestió de salut pública

Actualitzada 21/03/2018 a les 13:29

Macrooperació policial, el matí d'aquest dimecres 21 de març, a Riudecanyes. Els Mossos d'Esquadra s'han traslladat aquest matí a una urbanització d'aquest municipi, on ja s'han registrat un total de quatre xalets. El dispositiu està relacionat amb una qüestió de salut pública, segons han confirmat fonts policials a aquest mitjà.En el dispositiu que es troba en marxa hi treballen la unitat d'Investigació, la unitat Canina i Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra. Tal com ha pogut saber Diari Més, els agents ja han fet entrades i registres en un total de quatre xalets, tot i que es preveu que se'n realitzin més. També es preveu que es produeixin diverses detencions.