Els Mossos d'Esquadra aconsegueixen frustrar dos robatoris en domicilis de Reus i Cambrils

La policia va aconseguir detenir els autors 'in fraganti' durant el cap de setmana

Actualitzada 21/03/2018 a les 12:59

Robatori a Reus

Robatori a Cambrils

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial del Baix Camp han detingut aquest cap de setmana un home de 22 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Salou, per un robatori amb força a Reus i dos homes de 24 i 25 anys, de nacionalitat dominicana i colombiana, veïns de Cambrils, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a la mateixa localitat.El passat dissabte, al voltant de les 04.00 h, una persona va alertar la policia que havia vist tres nois saltant a un balcó d’un immoble, al carrer Sant Jaume de Reus. Els mossos es van desplaçar al lloc i, mentre accedien per l’escala, van veure com per la porta del primer pis sortia corrents un home, vestit de fosc, escales amunt.Els agents van poder interceptar-lo i detenir-lo. Pel que fa a les altres dues persones que suposadament l'acompanyaven, el testimoni va informar que havien fugit corrents poc després d’alertar al 112.La policia va localitzar entre d’altres objectes un ordinador portàtil, una tauleta i un MP3 portàtil, al costat de la balconera trencada, preparats per endur-se’ls.Pels volts de les 01.00 hores de la matinada d'aquest dilluns, la policia catalana va rebre avís informant d’uns forts sorolls a l’interior d’un habitatge al carrer Xalet del Bau, de Cambrils.Els mossos, en arribar al carrer, van veure corrents a dues persones en direcció a la Riera d’Alforja. Els agents van poder aturar-los a l'altura de la Plaça Creu de la Missió.La policia va poder constatar que els dos homes que havien aturat havien accedit acompanyats d’altres dues a l’interior d’un domicili forçant la porta principal d’accés. En adonar-se que arribava la policia, havien fugit del lloc corrents sense arribar a sostraure cap objecte.Els detinguts, que acumulen tres antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar diumenge i dilluns a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.