Els alcaldes rebutgen les crítiques al desmantellament de la via entre Salou i l'Hospitalet de l'Infant

Els batlles comparteixen la crida a la unitat territorial, però defensen que l’esquema ferroviari està traçat de fa temps

Actualitzada 21/03/2018 a les 14:01

L’enginyer Fèlix Boronat qüestiona recuperar la Reus-Roda per a les mercaderies

Els alcaldes de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han defensat aquest dimecres el desmantellament de l’actual via del ferrocarril -entre Salou i l’Hospitalet de l’Infant- un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani. En una jornada organitzada pel Cercle d’Infraestructures i la Cambra de Reus, els batlles s’han defensat de les crítiques rebudes i han recordat que el projecte estava previst de fa anys. Ara, diuen, el seu objectiu és aconseguir un compromís ferm del Ministeri de Foment perquè consigni pressupost i doni terminis al desmantellament, tal com consta en la declaració d’impacte ambiental del Corredor. Tots ells s’han mostrat partidaris que, en el futur, la Generalitat impulsi un tren-tramvia per relligar el territori, i també han coincidit en la necessitat d’impulsar la construcció de l’estació intermodal al sud de l’Aeroport de Reus.L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha exigit unitat per denunciar els greuges i incompliments del govern espanyol i ha lamentat que rebin «crítiques absolutament injustes». «El govern espanyol no compleix amb les seves obligacions, el territori calla i només es parla de manca de lideratge. Cal assenyalar a l’Estat», ha etzibat.A més, el batlle de Salou ha defensat que la seva estació de referència serà la intermodal de l’Aeroport i ha insistit, un cop més, en la necessitat de connectar l’estació de Salou-PortAventura, mitjançant un nou ramal de poc més d’un quilòmetre, amb l’ample internacional. No fer-ho, ha dit, seria «un nyap ferroviari». A més, ha recordat que les negociacions amb Hard Rock per implantar-se al CRT «de moment van bé», però ha desitjat que, per tot plegat, «no se’n cansin i marxin».Al seu torn, l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha admès la manca de consens territorial i ha opinat que, sovint, aquest desacord s’ha utilitzat des de Madrid com a excusa per «encallar» els projectes. Ara, ha dit Mendoza, la Generalitat està al costat dels municipis perquè «ha entès que és el que volem el territori». L’alcaldessa ha assenyalat que la nova estació de Cambrils comportarà l’impuls d’un important projecte urbanístic per adequar els accessos i s’ha mostrat a l’expectativa de conèixer de quantes freqüències de tren disposarà.Per la seva banda, l’alcalde de Vandellòs, Alfons Garcia, ha rebutjat que ara es demani revisar l’esquema ferroviari del Camp. «Dir que ho hem de replantejar no és de rebut, perquè això calia fer-ho quan tocava i ara ja estem fent tard. Estem perdent el tren», ha subratllat. Garcia s’ha mostrat il·lusionat per la nova estació del Corredor al municipi, per la qual, ha dit, exigiran la màxima activitat possible.Cal recordar que, fa tot just un mes, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, advertia que la capital no renunciarà a tenir una estació intermodal. En aquella ocasió, el batlle va ser molt crític amb la manca de front comú en infraestructures i va titllar la situació que es viu al territori com «un parvulari quan surt al pati».L’alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, ha expressat la seva voluntat que «la història del desencontre» s’acabi avui mateix i que s’iniciï un període d’entesa. «Hi ha propostes molt interessants per les quals encara podem lluitar», ha opinat. Morancho ha subratllat que el desmantellament de les vies genera consens i que en cap cas renuncien a implantar altres mitjans de transport sostenible com ara autobusos elèctrics o un tren-tram.Tant Mont-roig com Vandellòs han exposat a la Cambra de Reus el seu projecte per convertir l’actual via del ferrocarril en una via verda amb interès turístic. Cambrils té la intenció de convertir el traçat en una avinguda i, Salou, impulsa un ambiciós projecte urbanístic batejat com ‘Eix Cívic’ per recuperar els espais afectats pel pas del tren. En tots els municipis, el pas del ferrocarril ha representat una barrera històrica per al seu desenvolupament.Per la seva banda, l’enginyer Fèlix Boronat ha advertit que el nou Corredor del Mediterrani es posarà en servei sense que se sàpiga quins serveis es volen oferir als habitants del territori, que presenta una configuració «complexa», segons ha remarcat. A més, ha lamentat que l’únic acord que existia, com és l’estació intermodal executada i poc després aturada per la crisi, es mantingui en un calaix.Boronat ha demanat pensar en serveis i traçats en lloc de barallar-se els uns amb els altres per poder planificar l’esquema ferroviari del Camp. L’enginyer ha qüestionat el desmantellament de les vies entre Salou i Vandellòs perquè, segons ha dit, es podrien adaptar al tren-tramvia i afavoririen una mobilitat sostenible en vistes al futur.Sobre el futur de les mercaderies, que continuaran passant per la costa de la ciutat de Tarragona, la seva proposta passa per duplicar la plataforma del Corredor -amb dues vies per passatgers i dues per a mercaderies- i no pas per recuperar la línia Reus-Roda. Segons ha advertit, recuperar aquest itinerari tindria un impacte no desitjat al Baix Gaià, els municipis del qual s’haurien «d’empassar» el pas de les mercaderies sense rebre millores en matèria ferroviària.