El Govern no alliberarà l'AP-7 entre Tarragona i Sagunt

L’executiu central respon a la pregunta dels socialistes valencians que no ho preveu excepte que alguna circumstància no prevista ho exigeixi

Actualitzada 20/03/2018 a les 21:11

Crítiques als alcaldes

Els diputats del PSPV-PSOE al Congrés han informat que el govern espanyol no té entre els seus plans l’alliberament de l’autopista AP-7 en els trams entre Tarragona i Sagunt ni entre El Campello (Alacantí) i València a partir del 31 de desembre del 2019, quan venç la concessió d’explotació.En resposta a la pregunta parlamentària formulada pels diputats de PSPV-PSOE, el govern espanyol respon que, quan la concessió venci, no preveu la seva prorroga però que, quan sigui revertida, decidirà la forma d’explotació de la mateixa. Així mateix, afegeix que no preveu l’alliberament de trams d’autopista excepte que alguna circumstància no prevista ho exigeixi. En la seva resposta, el ministeri de Foment es mostra obert a implementar mesures de bonificació de peatge en col·laboració amb els governs territorials, segons informen els socialistes valencians.Les possibles intencions del Govern espanyol les donava a conèixer ahir el PSPV, el mateix dia en què el moviment veïnal per una AP-7 gratuïta demanava públicament que el ministeri de Foment deixi de donar llargues sobre com es resoldrà l’acabament de la concessió de l’autopista, l’any que ve. Ahir van tornar a reclamar una reunió amb el ministre Íñigo de la Serna per posar també sobre la taula la «trinxada» que s’està fent a la carretara N-340 amb les rotondes i la doble línia contínua, al tram sud del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Els veïns també van criticar el «mutisme» i la «conformitat» dels alcaldes afectats.Per altra banda, coincidint amb la celebració de la Volta Ciclista de Catalunya, van proposar a la resta d’entitats socials i moviments cívics ebrencs una Volta «simbòlica» 2.0 per assenyalar, per etapes, totes les agressions que pateix el territori, des les infraestructures, a les nuclears, el Castor, el transvasament de l’Ebre o la contaminació de Flix, entre altres.Malgrat les diverses peticions que ha fet el moviment veïnal, i els 185 talls de carretera que duen a les espatlles, no han aconseguit reunir-se amb el Ministeri de Foment per trobar les respostes sobre les rotondes i la línia continua de l’N-340 o sobre com es planifica l’alliberament de peatges a l’AP-7, un cop acabi la concessió l’any que ve. Ahir tornaven a fer la petició pública per reunir-se amb De la Serna, assenyalant el treball transversal que intenten reforçar amb altres plataformes estatals que també lluiten per la gratuïtat d’algunes autopistes, com és el cas a Àvila de l’AP-6 o l’AP-1 a Burgos.«Estem treballant conjuntament perquè veiem que no manen els partits polítics, sinó que són simples actors, que ens sagnen a tots mentre manen les empreses», ha denunciar el portaveu Llorens Navarro. Amb l’amenaça d’impostos com la vinyeta o peatges tous que puguin substituir l’actual sistema de pagament de les vies ràpides, aquests organismes assenyalen les grans empreses concessionàries com les principals i úniques beneficiàries de l’actual i del futur sistema de gestió de carreteres. Des del moviment veïnal ebrenc han exemplificat com, amb l’anunci, sense data, d’aplicar bonificacions per desviar els camions a l’autopista, s’haurien disparat el valor de les accions d’Abertis, a la vegada que es rescataven les autopistes radials de Madrid o es licitaven les obres per construir rotondes a l’N-340.«Les promeses de fer autovies només són un postureig», deia el portaveu dels veïns. «Podem posar a tots els partits polítics, perquè en aquesta lluita perquè no destrossin l’N-340 s’han quedat molt muts. És molt fàcil sortir a dir que no ho volen però no prendre cap mesura. Tallar-la no és la millor manera però és la manera d’aportar informació a la gent», defensava Navarro.De fet, com també ha apuntat el portaveu Àngel Porres, han lamentat que cap alcalde ebrenc hagi presentat al·legacions a la construcció de les rotondes. Ni en els dues primeres que es van fer el 2016, ni amb la licitació de les cinc que s’acaba de fer pública.