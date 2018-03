CGT denuncia la falta de personal assistencial a la Residència Alt Camp de Valls

Les Auxiliars d’Infermeria i les Cuidadores han d'assumir més càrrega de treball

Actualitzada 21/03/2018 a les 15:05

La Secció Sindical de la CGT de l’Hospital Pius de Valls denuncia la mancança de personal assistencial a la Residència Alt Camp de Valls. La disminució d’hores, que estan patint les Auxiliars d’Infermeria i les Cuidadores de totes les plantes, fa que hagin d'assumir les càrregues de treball assistencial dia a dia però «es veuen obligades a deixar certes tasques, ja siguin assistencials o no, pel següent torn de treball».Des del sindicat asseguren que la Direcció del centre en té constància i que per falta de posar solucions «en surten repercutits els usuaris o residents, deixant de cobrir les necessitats bàsiques».Per això, la Secció Sindical de la CGT de l’Hospital Pius de Valls demana una reunió amb caràcter urgent amb els dirigents del servei per tal de posar solució a la situació.