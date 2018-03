Canvis circulatoris de diversos carrers a Cambrils

Les vies afectades són: les Tres Eres, el camí de la Creu i la Via Augusta

Actualitzada 21/03/2018 a les 16:16

El proper dijous, 22 març, canviarà el sentit de circulació dels carrers de les Tres Eres, el camí de la Creu i la Via Augusta de Cambrils. La modificació coincidirà amb l’inici de la temporada més turística i el conseqüent increment de trànsit.De manera provisional, durant les vacances de Setmana Santa també s’obrirà al trànsit un carril de circulació del passeig la Salle. L’objectiu de les mesures és donar més fluïdesa als trànsit rodat, evitar possibles retencions i minimitzar l’impacte de les obres de reconversió de l’antiga carretera N-340.A partir de demà, els canvis de sentit seran els següents:- Carrer de les Tres Eres: serà de sentit únic des de l’antiga N-340 cap als barris de Molí d’Avall, Fontcoberta, centre direccional i del Port. Deixarà de ser de sortida cap a la N-340 tal com ho és actualment.- Carrer del camí de la Creu: es modificarà el sentit de circulació que serà únic des de la Via Augusta cap a l’antiga N-340.- Carrer de la Via Augusta: en el tram que va des del camí de la Creu fins a la rotonda amb al carrer Molí d’Avall, serà de sentit únic cap al port i la riera d’Alforja en la seva calçada més ample, i es mantindrà l’actual sentit únic en la seva calçada més estreta.A més, també s’obrirà temporalment la circulació del passeig La Salle, que està tallat des del 17 d’octubre. A partir de divendres i durant els dies de major circulació de Setmana Santa s’obrirà un carril per a vehicles en el sentit de muntanya a mar i un altre per a vianants. La previsió és obrir una pista de formigó al mig de la zona en obra, des del carrer Foix fins al passeig la Salle. Durant les dues o tres setmanes que es mantindrà obert al trànsit, les obres es concentraran a la zona de l’avinguda Vidal i Barraquer.Les noves mesures s’han acordat en una reunió sobre el terreny entre representants tècnics de l’Ajuntament de Cambrils, l’empresa constructora i la Policia Local.