Cambrils encetarà el programa de Setmana Santa aquest divendres

Destaca el trasllat de la imatge de Jesús de Natzarè i la processó del Sant Enterrament

Actualitzada 20/03/2018 a les 20:05

Cambrils ja ho té tot a punt per encetar la Setmana Santa, amb la Congregació de la Puríssima Sang de Jesucrist, la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, l’Associació d’Antics Alumnes de la Salle i les parròquies de Santa Maria i Sant Pere al cap davant de la celebració. El programa d’actes començarà aquest mateix divendres amb la missa de la Mare de Déu dels Dolors a la parròquia de Santa Maria, a les vuit del vespre, i acabarà el diumenge de Pasqua amb les misses de la parròquia de Sant Pere.Un dels actes més destacats serà la benedicció del Diumenge de Rams, una jornada que finalitzarà a les sis de la tarda amb el viacrucis solemne a l’interior de la parròquia de Santa Maria. També serà emotiu el trasllat que es farà en processó, el 27 de març, de la imatge de Jesús Natzarè, que sortirà a les nou del vespre de la parròquia de Sant Pere i es portarà fins a la parròquia de Santa Maria. En aquest acte hi participaran els vogadors Vent d’Estrop i la Confraria de Pescadors. Obrint la processó, hi haurà els Armats de la Congregació de la Puríssima Sang i la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors. Tancarà la comitiva l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle, acompanyada de la Banda de Tambors de l’Associació de La Salle de Tarragona.Del programa de Setmana Santa de Cambrils també destaca la processó del Sant Enterrament de la nit de Divendres Sant, que sortirà a les nou de la nit de la plaça de l’Església de Santa Maria, farà un recorregut pels carrers del nucli antic i, finalment, arribarà a la plaça de la Vila. La processó comptarà amb la participació de la Congregació de la Puríssima Sang, la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle i els feligresos. Obrint, desfilaran els Armats i, al seu darrere, els escolans de la parròquia de Santa Maria. A la processó hi sortiran els passos de L’oració de l’hort, Jesús lligat a la columna i El retorn del calvari. Prèviament, la jornada del divendres 30 de març començarà a les nou del matí amb el tradicional viacrucis processional pels carrers del nucli antic, presidit per la imatge del Sant Crist de l’Agonia. A la tarda, a partir de les 18.30 h., els vuit tabernacles que participaram a la processó s’exposaran a la plaça de la Vila.