Altafulla instal·la nous elements de joc al parc infantil de Brises del Mar

L’Ajuntament ha col·locat dues cistelles de bàsquet a la pista poliesportiva, un multijoc amb tobogan i escalada i dos jocs de molles nous

Actualitzada 21/03/2018 a les 13:36

L’Ajuntament d’Altafulla, a través de l’Àrea de Parcs i Jardins, ha realitzat treballs de millora i ampliació al parc infantil de Brises del Mar. El consistori ha instal·lat diversos nous elements de joc per tal de modernitzar i ampliar la zona d’esbarjo d’aquesta urbanització. L’actuació ha comptat amb un pressupost d’uns 7.000 euros.L’ampliació ha consistit en la instal·lació d’un multijoc amb tobogan i escalada adreçat per a menors de 3 a 12 anys, i dos jocs de molles nous. Aquests elements se sumen als dos gronxadors existents –un amb dos seients plans, i un altre, amb dues cistelles per als més petits-, un banc balancí, i un joc de molles. A més a més, a la pista poliesportiva que limita amb la zona infantil, s’han instal·lat dues cistelles de bàsquet fixes.Cal recordar que en aquest parc ja s’hi va fer una primera actuació el 2011 que va consistir en la instal·lació d’una font d’aigua, l’anivellament del terreny i la instal·lació de diferents bancals per evitar que la sorra de la zona infantil s’escolés cap a l’exterior del parc.