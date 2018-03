Altafulla homenatja els primers castellers

La colla local va néixer ara fa quaranta-cinc anys amb un grup format per vint-i-nou persones

Aquesta setmana Altafulla ha volgut retre un homenatge als fundadors dels castellers locals. Amb motiu de la celebració del 45è aniversari de la colla, es va celebrar un acte al Saló de Plens de l’Ajuntament per a les de vint-i-nou persones que, l’any 1973, van començar a escriure la vida de la colla de Ca l’Ixart. Per celebrar l’efemèride de la fundació i la iniciativa d’aquells pioners, la colla va lliurar a cadascun d’ells un mocador commemoratiu del 45è aniversari.Entre els homenatjats hi havia Jordi Calvet i Isidre Virgili, periodista i cronista castellers altafullencs, dues persones que marquen clarament l’origen de la colla. Van ser ells qui, avesats a seguir les actuacions castelleres pròximes a la vila, el dia de la Mare de Déu d’Agost del 1973, després de la diada castellera a la Bisbal del Penedès, van decidir posar en marxa una colla castellera a Altafulla. I dit i fet: l’11 de novembre d’aquell mateix any, per la diada de Sant Martí, Festa Major gran d’Altafulla, els Castellers d’Altafulla es van presentar per primera vegada a la plaça del Pou. Aquella primera actuació es va tancar amb un pilar de quatre aixecat per sota, una torre de cinc, un tres de cinc i un quatre de cinc amb l’agulla.Els Castellers d’Altafulla van ser la desena colla castellera d’aquell moment. En aquells anys no era costum d’apadrinar les noves colles, i és per això que els d’Altafulla no van tenir colla padrina. Això no obstant, sí que van tenir un padrí: l’artista i polifacètic Josep Buyreu, que va col·laborar activament des del 1976, fent dibuixos per als programes de Festa Major.Els d’Altafulla es van dissoldre l’any 1989, però l’any 1996 un grup de joves del poble, amb el suport dels veterans, van reorganitzar la colla reiniciant així els assajos i actuacions, i mantenint el mateix nom, escut i camisa. Curiosament, l’escut dels d’Altafulla va ser el primer dins el món casteller en incorporar les quatre barres de la senyera.A la colla hi ha tradicions que es mantenen des dels inicis. Així, cada any, en finalitzar la temporada, els membres que formen part de la colla escullen per votació el casteller més remarcable de la temporada. Aquest casteller és anomenat Sang de búfal i rep una faixa vermella (i antigament també una esquella de record) que portarà durant tota la temporada següent, i que traspassarà al següent Sang de búfal. De la mateixa manera, l’equip de canalla escull el Sang de cadell entre els membres més petits de la colla.Per aquest any els liles tenen previstes un total de vint-i-tres actuacions, i a més a més, diferents actes per commemorar l’efemèride. Destaca per damunt de tot la gran diada per Sant Martí amb els Minyons de Terrassa i la Jove de Valls. Per la seva banda, la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla, Montse Castellarnau, ha confirmat que una de les actuacions previstes enguany pel consistori serà la remodelació del local d’assaig de la Pallissa de Ca l’Ixart.