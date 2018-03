Xavi Sarrià i El Cor de la Fera, Germà Negre i Prozak Soup se sumen a l'Acampada Jove 2018

L’organització fa públic el quart anunci del cartell de la 23a edició, que tindrà lloc a Montblanc del 19 al 21 de juliol

Després de les confirmacions de Buhos, VadeBo, Sense Sal, Ebri Knight, Tremenda Jauría, Setrill, Valtonyc, Txarango, Smoking Souls i Porto Bello, l’organització de l’Acampada Jove 2018 ha fet públics aquest dimarts tres nous grups que se sumen al cartell de la 23a edició. El cantautor i membre fundador del grup valencià Obrint Pas, Xavi Sarrià, tornarà a Montblanc per presentar el seu primer disc en solitari, Amb l’esperança entre les dents, amb la banda El Cor de la Fera. La segona confirmació és Germà Negre. El grup de Banyoles portarà un espectacle de ballarusques, somriures i festa popular amb el seu nou disc que s’estrenarà el 23 d’abril. Per últim, Prozak Soup s’estrenarà en el festival amb el seu darrer disc, Very Empastre. El grup valencià aposta pel post-hardcore, el rap, el hip-hop crític i l’electrònica clàssica.L’Acampada Jove, el festival organitzat per les Joventuts d’Esquerra Republicana i l’Associació Cultural Acampada Jove, tindrà lloc per desè any consecutiu a Montblanc el 19, 20 i 21 de juliol. Anteriorment, l’Acampada s’ha celebrat a Sant Celoni (2005-2008) i Arbúcies (1996-2004).