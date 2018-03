Una 'escape room' i una visita guiada, propostes per una Setmana Santa diferent

La processó de Divendres Sant serà a la Parròquia Sant Miquel Arcàngel, a les 22 hores

Actualitzada 20/03/2018 a les 20:55

Les regidories de Turisme i Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp han preparat tot un seguit d’activitats per tal que tota la família es diverteixi durant les vacances de Setmana Santa. Es tracta d’una programació que ofereix, com a novetats, dues propostes molt interessants vinculades al patrimoni i la història local.La primera de les activitats, que a més serveix per arrancar la programació, és un escape room d’exteriors vinculat a l’obra de l’artista Joan Miró. Una activitat que combina l’intriga de resoldre enigmes, propi dels escape rooms, amb la descoberta de diverses ubicacions del patrimoni natural i cultural de Mont-roig. La proposta tindrà lloc el divendres 30 de març, de les 10.30 a les 13.30 h, amb punt de trobada al pàrquing de l’Era de Mont-roig. El preu de l’activitat és de 5 € i les places són limitades.La següent novetat tindrà lloc el diumenge 1 d’abril, de 12 a 13.30 h i està relacionada amb els pirates que van assaltar i saquejar Miramar. Un intèrpret de patrimoni, juntament amb un grup de personatges caracteritzats especialment per a l’ocasió, realitzaran una visita guiada pels escenaris que freqüentaven els pirates. La ruta començarà al Torreó de Miami Platja i el preu és 5 euros adults i 2 euros els infants.D’altra banda una de les activitats que es consolida aquesta Setmana Santa és la tercera edició de la Mitja Marató de Miami Platja, que recorrerà les cales i principals carrers amb 3 distàncies: 21, 10 i 5 km, a més de les curses infantils i altres activitats paral·leles.La descoberta del Mont-roig Medieval, en una visita nocturna de la mà del Centre d’Estudis Mont-rogencs, una passejada en bicicleta per les cales de Miami Platja, un espectacle d’animació vinculat amb el món del circ i una tarda d’activitats amb inflables i rocòdrom són altres de les propostes familiars per gaudir d’aquests dies festius.A més, els poliesportius de Mont-roig i de Miami Platja acolliran, del 26 al 29 de març, un Casal infantil per a nens i nenes de 4 a 12 anys. De les 9 a les 14 h, la mainada podrà realitzar activitats esportives, tallers de manualitats i jocs tradicionals. Les places són limitades.A la programació d’actes esportius i lúdics s’hi sumen els tradicionals actes religiosos, com la processó de Divendres Sant, a les 22h, a la Parròquia Sant Miquel Arcàngel. Acte que comptarà amb l’exhibició dels Armats de Mont-roig.