Un home de 33 anys queda atrapat en un accident a Renau

El ferit ha estat traslladat a l'hospital Joan XXIII en estat estable

Actualitzada 20/03/2018 a les 21:56

Aquesta tarda, al voltant de les 18 hores, un cotxe s'ha sortit de la carretera TP-2031, a l'alçada de Renau, quedant el conductor atrapat per les cames a l'interior del vehicle.Segons informa el Servei d'Emergències, una trucada al 112 ha informat del succés. Al lloc dels fets, situat al quilòmetre 14, s'hi han personat dues dotacions de Bombers, que han treballat per treure el conductor, un home de 33 anys.També s'hi ha desplaçat una àmbulància bàsica i una altra de medicalitzada, que ha traslladat al ferit a l'hospital Joan XXIII en estat estable per un codi de politrauma.La via no ha tingut cap afectació de trànsit i només s'ha vist implicat un vehicle a la col·lisió.