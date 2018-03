Tret de sortida a l'Acceleradora 'Camp Tgn Up'

Durant 8 mesos, les empreses formaran part d'un programa d'acompanyament, formació empresarial i mentoria

Deu empreses amb projectes innovadors o empreses emergents (startup) amb seu al Camp de Tarragona formaran part de l'Acceleradora Camp Tgn Up, un programa d'acompanyament empresarial coordinat per la Diputació de Tarragona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus (Redessa), l'Ajuntament de Tarragona (Tarragona Impulsa), l’Ajuntament de Valls (Vallgenera), l'Ajuntament del Vendrell (l'Eina), Concactiva del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el Consell Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal del Baix Penedès, el Consell Comarcal del Priorat, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Universitat Rovira i Virgili (URV Emprèn) amb el suport d'ACCIÓ, de la Generalitat de Catalunya. L'acceleradora Camp Tgn Up té la seu a Reus, a les instal·lacions de l'Antiga Escola d'Art i Disseny de la Diputació, al passeig de la Boca de la Mina.La seu de Tarragona Impulsa a l'Espai Tabacalera de Tarragona ha estat l'escenari, aquest matí, de l'acte de presentació de les 10 empreses escollides:- Dynamind- Mentes Dinámicas (Tarragona). Empresa d’enginyeria i educació que té per objectiu acostar la robòtica educativa i la programació a infants i joves.- Easy2WBwise (Reus). Empresa de creació de plataformes de formació online per a les empreses. Continguts personalitzats per a cada lloc de treball.- Petits Enginyers (Reus). Activitats de ciència i tecnologia amb eines innovadores com la realitat virtual, la impressió 3D o la robòtica. Activitats curriculars i extraescolars.- Surt activitats a la natura (Barberà de la Conca). Guia de serveis i activitats a la natura (barranquisme, vies ferrades, escalada, esquí nòrdic, esquí de muntanya i alpinisme).- Comercial Comarkia (Tarragona). Market place de comercialització on-line de producte agroalimentari únic i de qualitat d’origen català i aragonès mitjançant una plataforma web al servei del productor.- Hug-Me (El Morell). Fabricació i comercialització d’un producte de marxandatge. Registrat i patentat. Doble funcionalitat: publicitat personalitzada i funcionalitat.- Agora Alliance (El Vendrell). Consultoria, compres i importació d’ingredients actius de productors de la Xina i l'Índia. Assessorament de compres al mercat asiàtic i oficina comercial a Espanya de proveïdors d’origen.- Rio Longboard (Tarragona). Fabricant innovador de longboards, snowboards i wakeboards. En la fabricació combinen els sistemes tradicionals d'ebenisteria amb le súltimes tecnologies en Composites i mecànica de competicó.- App web publicitat (El Vendrell). Startup dedicada a la creació d’App’s, webs i publicitat pròpies i per a tercers. Actualment tenen desenvolupades Verdeportes.es i Powerboxred.com- Punt d'accés (Valls). S’ofereixen serveis de telecomunicacions a les llars i empreses: Internet rural, Telefonia IP, Telefonia mòbil, fibra indirecta i pròpia.Totes elles tindran a la seva disposició a un grup de persones especialitzades en gestió empresarial que desenvoluparan accions d’assessorament individualitzades, de mentoria i transferència de coneixement, fins a un total de 25 hores. A més, disposaran de 120 hores de formació d'experts en àmbits com les metodologies emprenedores, fonaments econòmicofinancers, fonts de finançament, màrqueting, gestió del factor humà, internacionalització, dimensió tech de l'empresa, aspectes legals, eines de comunicació i presentació de projectes. Els professionals responsables de la mentoria a les empreses són:Inmaculada Vázquez: Col·laboradora habitual de la Càtedra d’Emprenedoria de la URV. Gerent d’IVLconsulting. Directiva de diverses empreses en països com UK i Itàlia. Ha tingut relacions en mercats com USA, França i Xina.Txaber Allué: Professor associat de la URV i UOC en el departament de gestió empresarial. Fundador de tres empreses dedicades al món de la comunicació.Josep Maria Valero: Professor associat de la UOC. Enginyer Analista de sistemes de Nestlé Ibéria. Inversor i assessor d’startups.David Ciudad:Tutor del Màster en Habilitats Directives i Lideratge a OBS Business School. Director d’operacions de Maystar i cofundador d’empreses com SIMPPLE, WOICES o Desafia lo Imposible.Núria Valero: Cofundadora de Lazzum. Experta en Organització, Rh i disseny de producte entre d’altres. Coordinadora del programa Yuzz i mentora mitjançant la metodologia Lean Startup, Design Thinking i Prototyping.Marta Domènech: Llicenciada en Periodisme, màrqueting i experta en protocol. Gerent de l’Hotel- Hostal Sport, membre de la junta d’enoturisme del Priorat i Patrona de la fundació Catalunya-La Pedrera. Directora de Comunicació de Mango.Anna López: Periodista i Màster en Comunicació. Fundadora de La López, consultora de màrqueting digital. Anteriorment directora de comptes a Marco de Comunicación i directora de marca i màrqueting digital del grup Damm.Roger Farssac: Gerent a Internet Business Tecnologies i AppOrigen. Orientador tecnològic a programes de la Generalitat com pla Pimestic i Idigital i anteriorment director tecnològic a Labotrade Spain.Josep Mora: Cofundador de Nest360 i dels Fons Idodi Venture Capital. Amb una experiència de més de 700 projectes revisats. Anteriorment Controller financer en Ficosa, director d’una oficina bancària i assessor financer a Gaesco.Albert Gómez: Postgrau en màrqueting digital i comerç electrònic. Investigador de màrqueting. Responsable de Màrqueting Digital a Ticnova i anteriorment tècnic en màrqueting i vendes en diferents empreses del territori.L'acte de presentació ha comptat amb la participació del diputat delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Malràs; el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Joan Aregio; el vicerector de Transferència i Innovació de la URV, Miquel Àngel Bové, i el conseller d'Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca.Aquest model de programa d'impuls empresarial també s'ha iniciat a les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, la Cambra de Comerç de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb el suport d'ACCIÓ, de la Generalitat de Catalunya. L'acceleradora Ebre Up té la seu al Viver d'Empreses de Tortosa (Ctra.de la Nova Estació, 21).