Torna el PrimaverArt al Morell

Del 6 al 8 d'abril, els carrers del municipi s'ompliràn de teatre, circ i música

Actualitzada 20/03/2018 a les 21:18

Els plats forts de la mostra estan repartits durant els tres dies de celebració de la mateixa, alguns dels quals compten amb un ampli reconeixement. El divendres, Enfila S.A., dues dones dels anys cinquanta es llancen al buit per a explicar-nos el fil de la seva vida dins d’una fàbrica tèxtil. Aquest espectacle que combina el circ, la dansa i el teatre, abans d’arribar al Morell ha passat per festivals tant reconeguts com el Temporada Alta de Girona.



Durant el dissabte, el dia amb més propostes, destaquen tres espectacles de diferent disciplina cadascun: el teatre de Femmes, la dansa de Mulïer i la música de Renaldo & Clara. Femmes és una proposta de teatre itinerant de la companyia basca Hortzmuga teatroa que s’estrena per primer cop a Catalunya. Un cant reivindicatiu i políticament incorrecte d’un grup de dones d’avançada edat reconvertides en neoactivistes socials. Per la seva banda, Mulïer és una proposta de dansa i música de la companyia Maduixa Teatre que camina sobre xanques tot explorant els límits físics i tenint els drets de la dona com a punt de partida. A més, aquesta proposta ha estat reconeguda amb el Premi Max 2017 a millor espectacle de carrer i millor composició musical i amb el Premi Moritz a millor estrena de la Fira Tàrrega 2016. El darrer imperdible de dissabte serà Renaldo & Clara, un grup de Lleida deutor del folk britànic dels 70 i de l’indie més minimalista que està nominat al millor disc en català als Premis MIN (Premios de Mejor Música Independiente) per la seva darrera proposta Els afores.

L'Ajuntament del Morell ha presentat aquest dimarts la programació i la nova imatge del PrimaverArt que preveu omplir del 6 al 8 d'abril l'espai públic del municipi amb teatre, circ i música per a tots els públics. Durant tot el cap de setmana el festival proposa més d’una quinzena d’espectacles - tots de franc- que barregen circ, teatre, música i enguany, com a novetat, dansa. Amb una variada i atractiva oferta d’espectacles de carrer, el PrimaverArt acosta la cultura a la gent, programant formats i espectacles que permeten un contacte directe entre l’artista i el públic de totes les edats.A més de la novetat de la inclusió de la dansa en la programació del PrimaverArt 2018, la mostra creix en maduresa i s’estrena com a membre de la Plataforma Arts de Carrer, una proposta que reuneix sota un mateix sostre festivals, fires i mostres de Catalunya que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de la seva programació. Així, el PrimaverArt se situa al costat d’altres iniciatives del Camp de Tarragona com el FestiCAM (Festival de Teatre i Circ Ciutat d’Amposta), el Festival Al Carrer de Viladecans i la Fira Trapezi de Reus.Per a tancar la mostra, el diumenge tindrem l’oportunitat de riure amb els malabars, la màgia, els equilibris i la globoflèxia del Payaso Chacovachi que ens presenta ¡Cuidado! Un payaso malo puede arruinar tu vida, que tal i com indica el seu títol, haurem d’estar en alerta. I en darrer lloc, la Cia. La Tal durà fins al Morell The Incredible Box, una reminiscència d’un show que fa 150 anys va ser tot un èxit i que ara està a la corda fluixa del desastre. Aquestes són només algunes de les 18 propostes que programa l’edició 2018 del PrimaverArt, organitzada des de l’Ajuntament del Morell, una edició que comença amb molta empenta després de la feina i de l’èxit de participació obtingut durant el PrimaverArt 2017.Cal destacar que la imatge de la mostra d’enguany compta amb la il·lustració de la Marina Capdevila, una il·lustradora de Falset reconeguda internacionalment. L’artista s’ha volgut inspirar en el concepte de carrer de la mostra: un forçut clàssic del circ aixeca unes àvies morellenques que passegen pel Morell amb el seu gos, tot fent-les participar de l’espectacle, captant així l’essència del PrimaverArt.