Prohibeixen servir banquets al restaurant L'Encanteri

El propietari de l’establiment no ha regularitzat la seva situació per poder oferir el servei

Actualitzada 19/03/2018 a les 20:50

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp va donar un termini improrrogable de 15 dies al Restaurant L’Encanteri perquè cessés la seva activitat com a saló de banquets fins que no regularitzi la seva situació. La Junta de Govern Local va aprovar aquesta mesura el 9 de gener passat, després d’un periple burocràtic que es va iniciar el maig de l’any passat mitjançant la denúncia d’un particular.Al gener d’aquest any el Restaurant L’Encanteri de Vilallonga del Camp encara no disposava de la llicència corresponent per poder oferir banquets, amb la qual cosa es va comunicar a la propietat l’inici de l’expedient de clausura temporal de l’activitat, fet que ha provocat l’aprovació de la mesura per Junta de Govern Local. Aquest ha estat el darrer capítol d’una contesa que va arrencar amb la denúncia que un particular va entrar a registre de l’Ajuntament el 3 de maig de 2017.Sol·licitaven el cessament de l’ús de l’activitat de saló de banquets del local per incompliment de la normativa acústica i incompliment de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. Arran d’aquesta queixa, l’enginyer municipal va emetre un informe, dies després, en el qual concloïa que l’establiment només disposa de llicència d’activitat de restaurant. Així, es va instar el propietari a sol·licitar la corresponent llicència. Mentrestant, ja al juny, el mateix particular que havia denunciat el restaurant va presentar una nova denúncia a l’Ajuntament en la qual demanava «la clausura de l’activitat il·legal de saló de banquets».L’amo del restaurant va sol·licitar, aleshores, una pròrroga per aportar tota la documentació necessària, la qual se li va atorgar per un temps màxim de cinc dies. Al juliol, però, el mateix particular presenta una tercera denúncia tot demanant el tancament de l’activitat del restaurant, així com la incoació del corresponent procediment sancionador de l’activitat. Finalitza la pròrroga concedida al restaurant i l’Ajuntament acaba donant un termini de 20 dies per presentar la llicència d’activitat, sota amenaça de multa o clausura.Després de demanar la corresponent llicència, a l’agost de l’any passat, l’enginyer municipal va emetre un informe en el qual es recollien les deficiències del local que impedien atorgar-li la llicència per oferir banquets. La Regió d’Emergències, però, va notificar que mancava documentació per poder atorgar la llicència i es va donar l’opció al propietari per esmenar les deficiències. Donat que el propietari es va negar a fer-se càrrec de la notificació de la contestació a les seves al·legacions, aquestes se li van tornar a comunicar el passat 3 de gener.