L'esdeveniment tindrà lloc aquest divendres 23 de març de 10 del matí a 6 de la tarda

Actualitzada 20/03/2018 a les 11:38

Les persones interessades en obtenir una feina durant la campanya d'estiu a Mercadona estan convocats, el proper divendres 23 de març, a la botiga que la cadena de supermercats té al centre comercial Port Halley de Vila-seca. L'empresa organitza una jornada que tindrà lloc de 10 del matí a les 6 de la tarda en què s'informarà a tots els interessats de les vacants que hi ha a la demarcació de Tarragona pel proper estiu.La cadena informa a través del seu web que hi ha llocs disponibles per formar part del seu equip de treballadors a les botigues de Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou, Cambrils, Altafulla, Creixell, Montblanc, Valls, Calafell, Coma-Ruga y el Vendrell. Es busquen candidats amb estudis mínims d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tinguin disponibilitat per treballar de dilluns a dissabte durant els períodes vacacionals.Per a aquestes vacants en campanya d'estiu, Mercadona ofereix un contracte temporal a jornada completa o bé parcial. Segons informa en la mateixa web, el sou és de 1.321 euros bruts per a la jornada completa i la part proporcional per a la jornada parcial.