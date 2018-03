Les platges de la Costa Daurada arriben a Setmana Santa sense reposar arena

La previsió que, properament, hi hagi temporals ha fet que Costes no prevegui reposar la sorra fins entrada la primavera

Actualitzada 19/03/2018 a les 19:49

Els forts temporals d’aquest hivern han esborrat la imatge que presenten part de les platges de la Costa Daurada durant els mesos d’estiu. El mar ha guanyat terreny i, en alguns casos, l’arena ha desaparegut per complet. Les previsions cara les properes setmanes no milloren, i és per aquest motiu que les reposicions de sorra no es faran fins ben entrada la primavera, segons han confirmat fonts dels diversos municipis costaners. Això significa que, enguany, les platges arribaran sense sorra a Setmana Santa –que s’enceta el 25 de març, amb Diumenge de Rams, i s’allargarà fins el 2 d’abril–, una època que significa la posada en marxa de la temporada turística i en una zona on les platges són un dels principals atractius. El que sí que s’estan fent són tasques de neteja.En un dels punts on hi ha hagut més afectacions és a la zona de Cap Salou, on algunes platges i cales pràcticament han estat difuminades. A la platja Llarga, per exemple, el mar s’ha emportat gairebé tota l’arena. Tan sols s’han mantingut uns metres a la part que toca a la platja dels Llenguadets. D’altra banda, a la cala Penya Tallada, les escales d’accés van a parar gairebé dins l’aigua i l’únic que queden són roques. En aquest últim cas, la pèrdua de sorra durant els darrers anys ha sigut tan important que la passada temporada, a ple mes de juliol, es van haver de fer tasques de reposició a partir de sorra natural extreta del mar.L’any passat, Salou va optar per regenerar les platges abans de Setmana Santa, «però els posteriors temporals es van endur la sorra, per la qual cosa es va haver de tornar a actuar», han explicat fonts municipals. És per aquets motiu que, davant el que es considera una pèrdua de temps i diners, aquesta vegada no es faran les actuacions adients fins que els temporals no hagin cessat.On la preocupassió és major, però, és a la platja del Francàs, al Vendrell. En aquesta zona, l’estiu passat es va viure una accelerada pèrdua d’arena, creant importants esglaons d’almenys mig metre entre l’aigua i on els banyistes estenen les tovalloles. Durant la temporada, es van haver de fer diverses reposicions, però la problemàtica ha persistit fins avui. Dies enrere, la Xarxa Vendrellenca va mantenir una reunió amb el responsable Costes de Tarragona i, segons aquesta agrupació, el Ministeri considera que es tracta d’un fet «puntual» i que s’han detectat modificacions de les marees.En altres zones, com Vila-seca o Cambrils, les afectacions dels últimes llevantades no han estat especialment significatives. Abans de l’inici de l’estiu, es faran actuacions, però, com en les altres casos, tampoc s’actuarà fins passat Setmana Santa.