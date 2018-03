La neu torna a fer acte de presència a l'Alt Camp, Baix Camp i la Conca

A causa del temporal, ha quedat tallada la C-14 a Montblanc en ambdós sentits

La primavera ha començat, aquest dimarts 20 de març, amb un nou episodi de nevades a Catalunya. A la demarcació de Tarragona, aquest fenomen meteorològic ha tornar a emblanquinar alguns municipis interiors de l'Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. És el cas per exemple, de la zona de les muntanyes de Prades -en pobles on la neu ha agafat com Prades o Rojals-, Montblanc, o el Pont d'Armentera. A causa del temporal, ha quedat tallada la C-14 a Montblanc, concretament al punt quilomètric 38 i en ambdós sentits, per neu a la calçada.A més, la situació meteorològica d’aquest dimarts ha obligat a anul·lar sis rutes escolars a l’Alt Camp, cosa que ha afectat a un total de 183 alumnes. Els itineraris que no s’han realitzat són el de la Riba a Alcover; del Pla de Santa Maria a Valls; de Figuerola del Camp al Pla de Santa Maria i fins a Valls; la ruta Farena, Mont-ral, Alcover; de Valldossera a el Pla de Manlleu; i la ruta Mas Vermell, Mas Gassons, el Pla de Manlleu, Ranxos de Bonany, el Pla de Manlleu i la Bisbal del Penedès.Protecció Civil de la Generalitat va emetre ahir dilluns al matí un avís d'alerta per nevades que podien baixar més avall dels 400 metres en les 24 hores següents. Com a mesura presentiva, el Servei Català de Trànsit va activar una restricció de circulació de camions de gran tonatge ahir al vespre que s'ha mantingut de forma generalitzada fins a les 6 del matí.Aquesta restricció s'ha ampliat fins a les 8 del matí en les principals vies afectades, cap d'elles a la demarcació de Tarragona. Aquestes són la la C-25, entre Cervera i Santa Coloma de Farners, la C-37, entre Manlleu i Olot, la C-17, entre la Garriga i Ripoll, la C-16, entre Bagà i la boca sud del Túnel del Cadí, l'A-2, entre Cervera i Abrera, i la C-58, entre Terrassa i Castellbell i el Vilar.