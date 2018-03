La Generalitat ha atorgat 520.000 euros en ajuts al comerç al 2017 a les comarques de Tarragona

La xifra representa un 5,4% més que a l’any anterior

Actualitzada 20/03/2018 a les 18:04

Resultats Incentius 2017

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) va atorgar més de 520.000 euros en ajuts al comerç, l’artesania i la moda al llarg de 2017 a les comarques tarragonines, un 5,4% més que a l’any anterior. Aquestes xifres les ha donat a conèixer avui la directora dels serveis territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona, Carme Mansilla, en el marc de la presentació de la Setmana del Comerç a Cambrils que ha donat el tret de sortida a la demarcació a les activitats de la Setmana del Comerç que impulsa el Departament d’Empresa i Coneixement amb el suport del teixit associatiu.Del 19 al 25 de març hi ha previstes a les comarques de Tarragona un total de 17 activitats, organitzades per una quinzena d’entitats i associacions del territori dins la celebració de la 2a edició de la Setmana del Comerç, amb l’objectiu d’aportar coneixement i apropar al ciutadà el paper del comerç com a sector econòmic i de país. Al conjunt de Catalunya estan programades més de 200 activitats que tindran com a protagonista el comerç, organitzades per més de 130 entitats i associacions de comerciants.Durant l’any passat, la Generalitat –a través del CCAM– va destinar 520.182,32€ en subvencions al sector del comerç, les fires, l’artesania, i la moda, a les comarques de Tarragona, xifra que representa un augment del 5,4% respecte 2016. Analitzat per programes, es van atorgar 248.142,54 euros per millorar la competitivitat de l’empresa comercial a través de les entitats i associacions (un 2,45% més que al 2016). Així mateix, es van destinar 139.782,21 euros dins el programa per afavorir la continuïtat de locals comercials i el relleu generacional en processos de traspàs de negoci. (un 11,7% més que al 2016).D’altra banda, dins el programa de transformació digital, es van destinar l’any passat 60.872,57 € (un 2% menys), i dins del programa de participació en fires, 69.108,30 euros (un 18,4% més). Dins el programa de comercialització de l’artesania es van atorgar 2.276,70 euros (el mateix aproximadament que l’any anterior).