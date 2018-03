L'operació 'Pacote' acaba amb 124 detinguts per contraban de tabac

A la segona fase, els arrestats són de 22 províncies espanyoles, entre elles Tarragona

Un total de 124 persones domiciliades en vint-i-dues províncies espanyoles han estat detingudes en la segona fase de l'Operació 'Pacote' per un delicte continuat de contraban de picada de tabac.Es tracta d'una de les operacions més importants desenvolupades a Europa, ha informat avui la Guàrdia Civil. Durant la primera fase d'aquesta operació, en la qual es van intervenir 250 tones de fulla de tabac, es va desenvolupar al novembre amb la detenció de sis membres d'una mateixa família dedicats al cultiu i la producció de tabac a la província de Càceres.L'organització, segons la Guàrdia Civil, comptava amb múltiples canals d'enviament de fulla de tabac, pel que utilitzaven empreses de missatgeria o furgonetes de lloguer, on carregaven la mercaderia durant les hores nocturnes, amb la finalitat d'eludir els controls policials i que solien anar acompanyades de vehicles «llançadora» per informar de la possible existència de controls policials.A més de la seva pròpia producció, recorrien a terceres persones per cobrir la demanda del mercat il·lícit i del propi contingent assignat, ja sigui de connivència amb ells o exigint-los una contraprestació en gènere a canvi de l'assecat de tabac en les instal·lacions de l'empresa.En la segona fase de l'Operació 'Pacote', de la qual informa avui l'institut armat, s'ha investigat part de la informació obtinguda en la primera, tal com que els presumptes autors van introduir al mercat negre durant l'any 2016 almenys 87.000 quilograms de tabac per mitjà d'una empresa de missatgeria.Les persones detingudes en aquesta segona fase pertanyen a les províncies d'Albacete, Alacant, Almeria, Badajoz, Barcelona, Cadis, Castelló, Ciudad Real, Còrdova, Huelva, Jaén, La Corunya, León, Madrid, Màlaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Toledo i València.La majoria d'ells regentaven importants punts de distribució i venda de picada de tabac a través d'internet o als seus propis domicilis i establiments públics com a bars o quioscs.La Guàrdia Civil ha pogut confirmar com els ara detinguts compraven el tabac als investigats en la primera fase a través d'internet, atrets per anuncis que ressaltaven, que es tractava de «tabac natural directament de l'agricultor», encara que després es detectés que contenia altres substàncies impròpies i que poguessin comportar risc sanitari als consumidors.En la fase de recerca s'han analitzat més de 172.000 dades informàtiques i prop de 3.000 enviaments dirigits a un total de 658 destinataris, segons la nota de la Guàrdia Civil, que especifica que tots aquestes actuacions han quedat plasmades en un sumari de mes de 5.000 folis.L'Operació ha estat desenvolupada per l'Equip de Policia Judicial i Equip ROCA de l'institut armat de Llerena (Badajoz), amb el suport d'altres Unitats del Cos i de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de Madrid.Així mateix s'ha comptat amb el suport de la Direcció general d'Agricultura de la Junta d'Extremadura, ja que en el nord de Càceres es produeix el 90 per cent del tabac que es conrea a Espanya.La Guàrdia Civil ha informat, a més, que s'han detectat irregularitats en el cobrament de quantitats importants en ajudes públiques, doncs el cultiu de tabac compta amb subvencions de la Política Agrària Comunitària.Totes les diligències instruïdes, així com els detinguts i investigats, han estat posats disposició del Jutjat d'Instrucció de Llerena, que porta el cas.