Una degustació de tapes dóna el tret de sortida a 'Ranxets, la cuina de Torredembarra' .

Altres activitats de la campanya

La campanya anual dels Ranxets ha començat aquest diumenge amb unagran participació de públic. En total, ahir es van vendre un total de 997 tapes ranxets (tapa + beguda 3 euros), una seixantena de persones van seguir en directe el showcooking Com es cuina un Ranxet? Romesco de rap, a càrrec d’Oriol Castro del Restaurant Compartir de Cadaqués i Disfutar de Barcelona i d’Àlex Segú del Restaurant l’Hor de la Riera de Gaià) i es van dur a terme tres torns del taller de cuina infantil, a càrrec d’Andrea Molné) amb la participació de 30 infants. També hi va haver actuació de música itinerant amb el grup Xalecos Street Band i inflable per als més petits. L’organització va anar a càrrec de les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats.Aquesta activitat ha estat el tret de sortida de la segona edició de la campanya en què hi prenen part un total de tretze restaurants: Blau Marí, Cal Coco, Cal Silver, Can Gla, Can Lluís, El Capitán, El Marítim, El Vaixell, Hostal Coca, La Cuina d’en Basili, Las Palmeras, Òxid i Roda.Aquests establiments es troben degudament identificats amb els distintius de la campanya i durant tot l’any inclouen plats de ranxets en les seves cartes.Els plats de ranxets que es van poder degustar diumenge varen ser: pop amb salsa, arròs amb bacallà, sípia amb romesco, allipebre de pop, filets de sardines amb romesco, fideuejat, cassoleta de bacallà i carxofes, romesquet de pop roquer, fideus amb cananes, fideus negres amb sípia i pinyons, fideus negres amb gambes, romesquet de moixina, popets amb suc, bull a l’allipebre, truita amb suc i sípia ofegada.El dilluns 7 de maig es realitzarà el primer showcoking: Com és cuina un romesco? a càrrec de Joan Tomàs del Restaurant Castell de Tamarit. És realitzarà a NC espai de cuina (carrer dels Filadors 15). Les inscripcions s'han de realitzar a l'adreça nocuino@gmail.com o al telèfon 620.702.594. El preu és de 35 euros (que inclou aprendre a fer un romesco, cuinar-lo i menjar-se’l). També s’ha previst realitzar-ne d’altres que s’aniran anunciant oportunament i que inclou la temporada d’estiuCom a novetat aquest any, s'organitzaran unes Jornades Gastronòmiques dels Ranxets, que tindran lloc durant el mes de novembre.