Tarragona està en alerta groga per neu i vent

Un total de 41 demarcacions de l'Estat es troben en alerta per aquests fenòmens meteorològics

Actualitzada 19/03/2018 a les 10:50

Alerta per nevades que poden baixar més avall dels 400 metres

Tarragona es troba, aquest dilluns 19 de març, en alerta groga per riscs derivats per neu i vent. En concret, el litoral sud de la demarcació presenta risc per vent a partir de les 6 d'aquesta tarda, el qual es mantindrà actiu fins a mig matí del dimecres. També està en alerta groga per vent el prelitoral sud a partir de la mateixa hora. El risc s'intensifica durant tot el dimarts, quan aquesta zona es trobarà sota alerta taronja per aquest fenòmen meteorològic. El dimecres tornarà a estar en alerta groga fins a mig matí. Per altra banda, el prelitoral nord, presenta risc per nevades a partir també de les 6 de la tarda i fins demà dimarts a les 8 del matí.En total són 41 les demarcacions d'un total de 16 comunitats autònomes les que es troben aquest dilluns sota avís taronja o groc per vent i nevades, segons informa l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) en la seva pàgina web.Pel que fa a les nevades, Protecció Civil de la Generalitat ha emès un avís d'alerta per nevades que poden baixar més avall dels 400 metres en les properes 24 hores arreu de Catalunya. Les precipitacions en forma de neu començaran a la tarda a Pirineu i Prepirineu amb una cota inicial d'uns 800 metres però ràpidament baixarà fins als 400 metres de cara al vespre/nit estenent-se la nevada a la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Solsonès), interior de Girona (Garrotxa, Selva) i bona part de l'interior del Penedès i el Camp de Tarragona. En algunes comarques la nevada pot ser significativa i es preveu que s'acumulin més de 2 centímetres a partir de 500 metres i més de 10 centímetres per sobre de 1.000 metres, especialment a la Serralada Transversal. No es descarta que de matinada es pugui veure nevar als 200 metres –i fins i tot a nivell de mar- però difícilment s'acumularà a terra. Les precipitacions aniran desapareixent a primera hora de matí de dimarts però l'ambient es mantindrà molt fred.