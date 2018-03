Quinze dioramistes d'arreu de Catalunya participaran a Brickània

La quarta edició del Festival de Lego de Montblanc se celebrarà els dies 16 i 17 de juny

Actualitzada 19/03/2018 a les 13:57

L'Oficina de Turisme de Montblanc ha finalitzat el procés de tria dels dioramistes que prendran part en la quarta edició de Brickània, el festival de Lego de Montblanc, els dies 16 i 17 de juny. Els dioramistes van haver de fer una sol·licitud telemàtica on calia justificar experiència en aquest tipus de muntatges i proposar nous temes. Un cop feta la valoració i la tria, el resultat ja s'ha comunicat als interessats. D'entre les propostes s'han escollit quinze dioramistes de Barcelona, Castell d'Aro, Granollers, Igualada, Les Borges Blanques, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Pallejà, Reus, Sant Martí Sarroca i Santa Perpètua de Mogoda.El festival conservarà un tema que des de la primera edició del festival ha atret molts visitants: Star Wars. Se seguirà dedicant un espai a Star Wars que es realitza amb els col·leccionistes de Lego de Montblanc que aporten les seves peces. De l'exitosa nissaga hi haurà tres diorames dedicats a escenes de les pel·lícules. Es podrà veure la batalla d'Endor, el planeta Tatooine, i un zoo d'Star Wars. La resta de propostes presentades pels dioramistes porten per títol: Vila-Brick Marina, Ciutat del mar, Bases espacials llunyanes, Barri marítim de Heartlake, Masies catalanes, Mar i muntanya, Vida al castell de les Quatre Torres, i un diorama dedicat a la vila, Montblanc per Sant Jordi.L'organització està acabant de tancar les activitats que configuraran el programa del festival i que es presentaran al mes de maig.