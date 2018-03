La Selva del Camp inaugura aquest dissabte un aparcament d'autocaravanes

Aquest serà gratuït i està situat a la plaça Catalunya

Actualitzada 19/03/2018 a les 17:37

Aquest dissabte, 24 de març, La Selva del Camp estrena la nova àrea municipal d’autocaravanes a les 11 del matí. L'aparcament està situat a la plaça de Catalunya i portarà el nom de Àrea de la Selva del Camp'.Aquest serà gratuït i tindrà capacitat per a 8 vehicles. Les autocaravanes podran romandre a l’aparcament durant un màxim de 72 hores. Durant aquest temps, els usuaris disposaran de punts d’aigua i electricitat.Després de la inauguració, l'Ajuntament selvatà oferirà un aperitiu al Castell del Paborde, on també es s'explicaran les activitats que es poden fer al municipi i es promocionaran els productes locals com són l'oli, les avellanes, la coca de recapte i la llonganissa. Tot seguit, es realitzarà una ruta guiada pels Espais de Patrimoni i Memòria de la Selva.