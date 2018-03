L'orgue de Valls ja compta amb més de 50.000 euros recaptats

La campanya de mecenantge té més de 50 tubs apadrinats

Actualitzada 19/03/2018 a les 15:44

Aquest matí s’ha presentat l’estat actual de la campanya de mecenatge i apadrinament de tubs del projecte de recuperació de l’orgue de Valls impulsat per una comissió ciutadana integrada per agents musicals, corals, escoles de música, entitats patrimonials, particulars, parròquia de Sant Joan i Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Tarragona; i que treballen per fer realitat aquest projecte de cara a les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela 2021.El projecte, que es va presentar en públic el passat 26 de gener al Teatre Principal, ja ha començat a donar resultats. Així, en dos mesos la campanya ja ha aconseguit l’apadrinament de més de 50 tubs (13 de façana i 38 d’interiors, tots ells de diversos tamanys), amb un import total que ja supera els 50.000€ en col·laboracions. Entre les participacions hi figuren tant particulars com entitats i associacions de la ciutat, que han volgut participar del projecte.Les butlletes i urnes per col·laborar en el projecte de recuperació de l’orgue de Valls es poden trobar a les diverses parròquies de la ciutat i als taulells d’informació municipal de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, l’Oficina Municipal d’Informació Turística o la Biblioteca Carles Cardó.Les aportacions s’han fixat a partir de 25 euros a l’any, amb un compromís de quatre anys. Amb aquesta quantitat es pot apadrinar un tub petit interior (100 euros a repartir en quatre aportacions anuals) i, a canvi, es lliurarà al mecenes un diploma d’apadrinament i el seu nom figurarà en el llistat de tots els padrins del nou instrument que s’inclourà dins l’instrument. Per als tubs mitjans i grans de l’interior de l’orgue s’ha establert una aportació de 300 i 500 euros, respectivament.Per als tubs de façana, a més del diploma d’apadrinament i de figurar al llistat de padrins, el nom del mecenes serà gravat a l’exterior del mateix tub. Per aquests tubs de façana s’han fixat les següents aportacions: 1.600 euros per als tubs petits situats entre torres; 3.000 per als tubs mitjans de les dues torres laterals; 5.000 per als tubs grans de la torre central; 12.000 per als tubs per a grans mecenes; i 25.000 euros per als tubs per a grans empreses col·laboradores.