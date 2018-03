'El florido pensil' a favor de guatemala

La Teatr’era oferirà una funció a Vila-seca per recaptar fons per a un projecte del Comitè Óscar Romero

Actualitzada 18/03/2018 a les 22:14

La companyia de teatre La Teatr’era, l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca i el Comitè de Solidaritat Òscar Romero han teixit una sòlida aliança amb finalitats benèfiques. Així, el pròxim diumenge 25 de març, la companyia amateur de teatre oferirà una funció al Josep Carreras per tal de recaptar fons per a un projecte sociosanitari a San Miguel de Acatán (Guatemala).Aquest projecte està encapçalat pel doctor Miquel Maria Biarnés, director del CAP Llevant de Tarragona i del CAR Vila-seca, i té com a principal objectiu fer arribar l’assistència mèdica a una població de més de 40.000 persones. La iniciativa es va posar en marxa el juliol del 2016, quan el doctor Biarnés, en contacte amb el pare jesuïta Francesc Xammar, va fer la primera visita a la zona amb un grup de companys i companyes i va constatar la necessitat de donar aquesta assistència a un territori que no comptava amb cap servei mèdic. «A dia d’avui ja hi tenim funcionant un petit consultori mèdic així com una farmaciola. Hi ha un metge autòcton que dóna resposta de manera habitual, mentre que puntualment hi van voluntaris d’aquí, metges i infermeres, però també especialistes que efectuen intervencions», explica del doctor Biarnés. Ell també viatja sovint a Guatemala, sol o en companyia d’altres facultatius, per fer el seguiment del projecte. De moment ja s’han invertit més de 20.000 euros en crear aquesta infraestructura.Ara, amb aquesta iniciativa, el Comitè Óscar Romero pretén mantenir el servei i ampliar-ne els recursos. «Estem parlant d’una zona molt gran, amb més de quaranta comunitats, mal comunicades i que viuen en condicions precàries», apunta Biarnés.Una de les maneres que tenen d’aconseguir recursos són els actes solidaris. L’any passat ja es va celebrar un concert benèfic al Josep Carreras de Vila-seca. Enguany, doncs, repeteixen, però la proposta escollida ha estat la de La Teatr’era. «Estem molt agraïts a l’Auditori i en especial al president de la Fundació, Josep Maria Pujals, pel seu suport, tant l’any passat com aquest, en què tot i no ser espectacle de música, l’han volgut encaixar en la seva programació», apunten des del Comitè.Aquesta serà la 47a representació d’El florido pensil de La Teatr’era, una obra que retrata, en clau còmica i sota la direcció de Jordi Mateu, l’escola Franquista a Catalunya. La companyia, sorgida a l’Associació de la Gent Gran l’Era de Castellvell, està formada per unes vint-i-cinc persones d’entre 64 i 74 anys, i els seus membres han estat els protagonistes d’un petit fenomen teatral al nostre territori des que es van estrenar, ara farà quatre anys. Des de les files del Comitè Óscar Romero manifesten també el seu agraïment a la companyia per la seva col·laboració.El florido pensil es representarà diumenge 25 a les 19 h. El preu de les entrades és de 10 euros i també es pot fer una aportació solidària a la Fila Zero (ES05 2100 0392 150200083295).