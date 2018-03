Els Mossos medien entre veïns i un grup que treia llaços grocs a Vinyols i els Arcs

Una de les persones que despenjava llaços va trucar a la policia en negar-se a ser gravada mentre es realitzava l'acció

Els llaços grocs van ser el motiu d'una discussió produïda, la nit del passat dimarts 13 de març, entre veïns de Vinyols dels Arcs i un grup de persones que va treure aquests elements en favor de la llibertat dels polítics presos que s'havien penjat al municipi. El conflicte va necessitar de la mediació dels Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar al lloc amb dues patrulles per tal de calmar els ànims.Els fets, enregistrats en vídeo, van succeir passades les 11 de la nit de dimarts passat, quan un veí de Vinyols dels Arcs es va dirigir a un grup de persones que despenjava llaços grocs. L'home es va acostar al grup tot preguntant «què esteu fent?» mentre els gravava, cosa que no va agradar a algunes de les persones que prenien part en aquesta acció. La discussió va pujar de to quan, després de diversos minuts de gravació i de paraules intercanviades, una dona va exclamar a l'autor del vídeo «que no em gravis», tot apartant la càmera, mentre que l'home va respondre que «si em toques et denuncio».La discussió va acabar amb la intervenció dels Mossos d'Esquadra, que van ser alertats per una persona del grup que es disposava a treure els llaços grocs penjats al municipi. Dues patrulles de seguretat ciutadana es van acostar al lloc dels fets i van preguntar quin era el motiu de la discussió. Una dona va afirmar que l'estaven gravant sense el seu consentiment, cosa a la qual es negava, mentre l'autor del vídeo alegava que podia enregistrar els fets «perquè estic a la via pública» i volia gravar com treien els llaços que ell mateix havia penjat. Els agents van fer de mediadors entre les dues parts i el conflicte es va resoldre sense incidències.