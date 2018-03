El govern d'Altafulla aprova el pressupost de 2018 definitivament

El ple rebutja les al·legacions de l’EINA en considerar-les de caràcter «polític» i no «tècnic»

7,9 milions de pressupost

El pressupost de l’Ajuntament d’Altafulla, que s’eleva fins als prop de 8 milions d’euros, ha quedat aprovat definitivament després que, divendres passat, l’equip de govern rebutgés les al·legacions presentades per l’EINA, tot basant-se en els informes d’intervenció. El plenari donava el vistiplau definitiu als comptes d’aquest exercici durant el ple extraordinari.Les al·legacions presentades per l’EINA passaven per modificar el pressupost en 300.000 euros. La formació proposava la supressió d’algunes partides per destinar la seva dotació a altres àrees. L’equip de govern les rebutjava tot basant-se en les recomanacions d’intervenció, segons les quals únicament es poden acceptar en cas d’incorrecció o de no adequar-se a la llei. Segons l’informe, les al·legacions presentades atenien més a criteris polítics que a tècnics.«No ens trobem davant d’una reclamació en sentit tècnic presupostari (que és el que permet la Llei d’Hisendes Locals) sinó que posa de manifest criteris d’oportunitat, de diferents formes de percebre el destí finalista dels fons públics. Són propostes polítiques, no reclamacions de caràcter tècnic», segons l’informe de la Interventora.Tot i rebutjar les al·legacions, l’equip de govern va assegurar considerar-les, amb possibilitat d’incloure-les als comptes a través de modificacions de crèdit.D’aquesta manera, el Pressupost municipal de l’Ajuntament d’Altafulla per a l’exercici 2018 va quedar aprovat definitivament amb els vots a favor d’Alternativa Altafulla (AA) i el PDeCat i només el vot en contra de l’EINA. El pressupos consolida una xifra de 7.994.820,39, amb un romanent de 2.299.524 euros.Les inversions més destacades, d’aquest exercici de 2018, són les previstes per a la reforma del Casal La Violeta, i la construcció del gimnàs de l’escola la Portalada.La resta d’inversions es destinaran a la millora de la via pública, com l’arranjament de voreres i asfaltat de carrers (50.868,02 euros); la renovació de l’enllumenat públic de la Ronda d’Altafulla (28.000 euros), i l’ampliació dels darrers treballs de millora a Via Augusta (72.409,46 euros), entre d’altres.