La pàgina Birds Friends n'està fent difusió per ajudar a la família a trobar-lo

Actualitzada 18/03/2018 a les 20:07

Un guacamayo ararauna s'ha escapat per la zona de La Pineda. La família ha denunciat la desparició d'aquest ocell i han demanat ajuda a través de la pàgina Birds Friends per intentar trobar-lo el més aviat possible. Demanen que si algú l'ha vist per algun lloc els avisin enseguida.